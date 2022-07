Ermo colle:il 29 Luglio su il sipario, 10 spettacoli in programma

Memoria, legalità, resistenze, poesia, guerra sono alcuni dei temi che attraverseranno i dieci spettacoli in concorso alla 21/a edizione di 'Ermo Collè, Palio poetico -teatrale-musicale che si svolgerà dal 29 luglio al 13 agosto a Parma e in dieci Comuni della provinc ia: Collecchio, Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano Dè Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Sala Baganza, Sorbolo-Mezzani, Traversetolo.

"Ermo Colle", spiegano gli organizzatori, è una manifestazione unica in Italia «per quella che è la caratteristica principale del Palio di portare l e arti in luoghi del territorio, spesso non deputati ad ospitare spettacoli, ma di grande interesse dal pun to di vista artistico, storico, ambientale, creando un vivo dialogo tra arte e paesaggio». Primo appuntamento venerdì 29 luglio alle Terme di Lesignano Dè Bagni con Il Teatro delle Donne che presenta 'Padre d’Amore Padre di Fangò, di e con Cinzia Pietribiasi, ambientato nel1989 in una provincia veneta ferita dal dilagare della tossicodipendenza, nell’atmosfera di disimpegno che culmina con la caduta del muro di Berlino. In cartellone poi il Principio Attivo Teatro ('Digiunando davanti al marè), Aida Taliente ('Donne che cambiano il mondò), Piscopo/Carrozzi ('Vai a rubare a San Nicola!'), Luna e Gnac Teatro ('Alfonsina Stradà), TeatRing ('Creaturamia...'), il Teatro Stabil e d’Abruzzo ('Non ditelo alle stellè), Laura Pozone ('Dita di damà), MadeInTerraneo ('Di madre in figlià), Tiziana Vaccaro ('Sindrome Italià).

In apertura di ogni serata si svolgerà un’iniziativa in sinergia con il Festival di Resistenza di Casa Cervi, brevi interventi poetici «affinchè la Poesia possa essere la risposta migliore contro ogni tipo di guerra». Sabato 13 agosto, a Collecchio, assegnazione dei premi del Pubblico e della Critica e rappresentazione degli spettacoli vincitori.