Dopo il grande avvio di Bar Sport e, su Radio Parma, della radiocronaca in diretta dei match e di Palla in Tribuna, si completa il palinsesto sportivo invernale di 12 Tv Parma con la prima puntata di "Calcio e Calcio". Questa sera, in diretta dalle ore 21, via all'appuntamento tradizionale del giovedì con il Parma e tutto quello che ruota attorno ai colori gialloblù con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini, pronti a svelare tutti i retroscena della stagione crociata, a partire dal mercato che nei prossimi giorni potrebbe vedere un altro colpo in attacco.

Con loro in studio ci saranno questa sera mister Luciano Foschi ed il diesse Stefano Ramenzoni. Ma non finisce qui perché parteciperà al dibattito anche Paolo Grossi della Gazzetta di Parma e Matteo Caselli degli Asprillas.

Infine la controcopertina della trasmissione di Stefano Frigeri e le incursioni dal web di Luca Ferrari con scoop da tutto il mondo crociato ed un inviato d'eccezione (tutto da scoprire e segretissimo sino a questa sera).

Per intervenire in diretta, come sempre dalle ore 21, sms e whatsapp al 333-9200170.

Per questa nuova stagione di "Calcio e Calcio" spazio in cabina di regia con immagini d'archivio, grafiche e tantissimi contributi filmati a Walter Perotti e Fabrizio Bertolotti.