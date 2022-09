Il pirotecnico pareggio fra Genoa e Parma sarà al centro del dibattito in programma questa sera nel terzo appuntamento stagionale con «Bar Sport», in onda su «12 Tv Parma» a partire dalle ore 21. I temi della partita verranno analizzati nel dettaglio, a partire dalla caparbietà di un Parma che ha creduto fino all’ultimo secondo nel risultato positivo, fino alla ritrovata vena realizzativa di Inglese, all’ennesima panchina di Gigi Buffon e a qualche episodio arbitrale che fa discutere.

Ci sarà inoltre modo di stilare un bilancio del mercato crociato appena conclusosi. Il Direttore Sportivo Pederzoli ed il suo team sono riusciti a mettere a disposizione di Mister Pecchia tutte le pedine necessarie o a questo Parma manca ancora qualcosa per puntare alla promozione?

Ma non solo di serie B si parlerà nel salotto di Carlo Chiesa. Una finestra verrà infatti dedicata anche alla serie D e al Salso Calcio che ha iniziato la sua avventura in quarta serie. Se ne parlerà con Filippo Berti, Direttore Generale del Salso, facendo il punto sugli obiettivi della squadra e sulle difficoltà di un torneo che la formazione salsese affronta per la prima volta nella sua storia.

Ospiti in studio, oltre alla presenza fissa di Luca Romenghi, saranno Gigi Apolloni, colonna storica del Parma vincente degli anni ‘90, Gabriele Balestrazzi, giornalista e voce altrettanto storica della promozione in serie A del Parma di Nevio Scala e il super tifoso Paolo Conti, oltre ad altri ospiti che interverranno in video chiamata. Spazio infine anche ai tifosi che potranno dire la loro attraverso i messaggi whatsapp da inviare al numero 333-9200170 e che, come di consueto, verranno proposti in trasmissione da Eleonora Antonico.

Appuntamento quindi con «Bar Sport» questa sera in diretta su «12 Tv Parma» con inizio alle ore 21.