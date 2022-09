I Crociati tornano in campo per la partita in trasferta contro l’Ascoli. Appuntamento con la radiocronaca in diretta su Radio Parma dalle 13,45. Nel tardo pomeriggio alle 20,05 , con repliche alle 22,30 e 23,35, 12Tv Parma propone Bordo Campo con sintesi e commenti raccolti al termine dell'incontro.

12Tv Parma ore 20,05