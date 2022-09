Su Radio Parma ora il pomeriggio è anche «Exxtra»

Novità in vista su «Radio Parma», ed è una novità da non perdere. Perché la stagione 2022-2023 della prima emittente locale italiana, nata del lontano 1975, è pronta con un più che speciale appuntamento mattutino: da lunedì prossimo 19 settembre decolla «Exxtra». Al timone della trasmissione, che sarà in onda dal lunedì al venerdì, ci saranno Stefania Biacchi e Alessandra Cadoppi. Musica di qualità, interviste, rubriche e collegamenti in diretta.



Il programma entrerà nel palinsesto di «Radio Parma» dalle 12 alle 14. «Exxtra» sarà un radio-show all'insegna di un intrattenimento leggero. Punterà i fari ovviamente sull'attualità e gli argomenti che di volta in volta arricchiranno il programma saranno i più diversi, legati al territorio e non solo. Proprio la varietà dei temi che Stefania e Alessandra proporranno agli ascoltatori permetterà di intercettare gusti e curiosità di un target decisamente ampio, sia dal punto di vista anagrafico che culturale. Gli ascoltatori saranno invitati a partecipare attivamente, esprimendo la loro opinione via whatsapp (333-9200170) o attraverso i canali social di «Radio Parma».



Dunque una coppia al microfono di “Exxtra” e tutta al femminile. Con l’obiettivo di creare un ritmo coinvolgente, con un continuo cambio di prospettive, voci, idee e punti di vista dei conduttori. Il format pensato per “Exxtra” si fonderà sulla capacità di Stefania Biacchi e Alessandra Cadoppi di interpretare con ironia e sarcasmo le principali notizie quotidiane e i trend del momento, anche giocando sulle rispettive peculiarità e differenze d’opinione. E dar vita così ad una sorta di divertente contrapposizione, alla quale sono invitati a partecipare i radioascoltatori, che potranno intervenire in diretta (0521-464213) commentando gli argomenti del giorno insieme alle due conduttrici, il tutto sempre e comunque con un taglio arguto e spiritoso.

La musica sarà ovviamente al centro di questo nuovo appuntamento su «Radio Parma» e spazierà ampiamente dalle hit del momento ai successi del passato, facendo da collante tra ospiti, interviste, rubriche e corner specifici giornalieri che scandiranno gli appuntamenti settimanali.

Da lunedì dunque la partenza di «Exxtra»: tutti sintonizzati dalle 12 alle 14. «Fuga dalla noia» non è solo il claim del programma, è soprattutto un invito rivolto a tutti i radioascoltatori, quello cioè di fuggire dalla quotidianità per un paio d'ore al giorno e di farlo tutti insieme.



Da ricordare che da lunedì prossimo torna in onda su «Radio Parma» anche Valentina Tridente con il suo programma «Manie di protagonismo» dalle 18 alle 20. Oltre a lei fanno compagnia anche le voci storiche di «Radio Parma»: quelle di Andrea Gatti (al mattino con «I gatti vostri») e di Simonetta Collini (al pomeriggio con «Newsroom»). Pietro A. Ferraguti