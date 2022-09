Torna alla vittoria il Parma e puntualmente ritorna l'appuntamento del lunedì sera di «12 Tv Parma» con «Bar Sport» a partire dalle ore 21. Carlo Chiesa, Eleonora Antonico e Luca Romenghi, insieme ai loro ospiti, cercheranno di capire se la vittoria di Ascoli rappresenti per un Parma sempre prolifico in avanti, e più attento in difesa, l'inizio della scalata verso le posizioni più alte della classifica.

In studio discuterà innanzitutto dell'operato di mister Pecchia, capace di schierare una formazione che non ha risentito delle tante assenze. Ospite di «Bar Sport» sarà Giovanni Bia, oggi procuratore ed ex giocatore di serie A con le maglie, fra le altre, di Parma, Inter, Napoli, Udinese e Bologna. Con Bia ci saranno Francesco Monaco, giornalista e da sempre tifoso crociato e Matteo Ceresini, nipote di Ernesto e figlio di Fulvio, discendente quindi di una dinastia di presidenti entrata di diritto nella storia del Parma Calcio. Non mancheranno poi le disquisizioni tattiche del "mister" di «Bar Sport» Romeo Azzali.

Ma non solo il calcio giocato sarà protagonista della puntata di questa sera. Si parlerà infatti anche della proroga della data utile per sottoscrivere l'abbonamento al Parma Calcio e del ritorno dell'iniziativa "Andiamo al Parma", che sarà di scena al Tardini nel prossimo week-end in concomitanza con la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali.

Infine grande spazio verrà riservato all’analisi delle prestazioni dei giocatori crociati ad Ascoli, attraverso i commenti delle “Pagelle” della partita e, come di consueto, alla lettura dei messaggi whatsapp da parte dei telespettatori da casa, da inviare al numero 333-9200170.

Appuntamento quindi su «12 Tv Parma» a partire dalle ore 21.