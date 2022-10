La seconda vittoria consecutiva del Parma verrà analizzata questa sera nella nuova puntata di «Bar Sport», in onda su «12 Tv Parma» con inizio alle ore 21. In un campionato sempre più incerto, con 10 squadre racchiuse in soli 5 punti in classifica, il Parma vince la “battaglia” contro il Frosinone e dimostra di potersi giocare tutte le sue carte per puntare, quantomeno, alla zona play-off.

Carlo Chiesa, Eleonora Antonico e Luca Romenghi ne parleranno in studio insieme a due personaggi che, ognuno per il suo campo, hanno fatto la storia del Parma Calcio: Sandro Piovani, giornalista della «Gazzetta di Parma» che da più di trent’anni racconta con passione le vicende della squadra crociata e Sandro Melli, indimenticato bomber del Parma anni ‘90 al quale sono legati alcuni dei trofei più prestigiosi dei gialloblù. A completare le presenze di questa puntata, l’angolo del super tifoso ospiterà Matteo Volpi, grande conoscitore di calcio, Consigliere d’Amministrazione di “Parma Partecipazioni Calcistiche” nonché allenatore della Prima Squadra del Team Traversetolo che milita nel campionato di Promozione.

Ci sarà inoltre spazio per una nuova pagina dello sport locale, questa volta dedicata alla pallavolo e alla Wimore Parma, protagonista del campionato di Serie A3 ai nastri di partenza il prossimo 9 ottobre. Con il capitano Nicola Sesto, in videocollegamento, capiremo meglio le ambizioni della formazione parmigiana e le insidie del nuovo campionato.

La trasmissione sarà come sempre impreziosita dai pareri dei telespettatori che potranno intervenire in diretta attraverso i loro messaggi whatsapp. da inviare al numero 333-9200170.