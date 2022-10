Torna giovedì sera su 12 Tv Parma "Calcio e calcio" con una nuova puntata tutta dedicata al Parma. In studio, con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini, ci sarà Hicham Miftah, ex attaccante di tante squadre ed oggi allenatore della formazione femminile del Felino, e, in rappresentanza dei tifosi, Giorgio Iotti, vicepresidente del Centro di Coordinamento dei Parma Club. Non mancheranno poi gli interventi di Luca Ferrari e di Stefano Frigeri. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it.