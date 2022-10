Le magiche fortezze di casa nostra raccontate da chi le conosce davvero

Parte da Fontanellato il viaggio proposto da 12 Tv Parma, in collaborazione con Visit Emilia, alla scoperta di rocche e fortezze delle province di Parma, Reggio e Piacenza. Si intitola «Castelli» il nuovo format in onda da domani sera alle 21. A cura di Alberto Dallatana e con realizzazione video di Walter Perotti, «Castelli» porterà gli spettatori a scoprire (o riscoprire) la storia, l’architettura, l’arte, ma anche leggende e aneddoti legati a castelli che hanno segnato il territorio, in puntate di circa mezz’ora l’una.

Non sarà la voce di un narratore esterno a raccontare tutto ciò, ma lo faranno direttamente quelle persone che, a vario titolo, «vivono» il castello oggetto della puntata: siano discendenti di nobili famiglie, guide turistiche, storici, giornalisti o esperti. Per Fontanellato, ad esempio, saranno il sindaco Luigi Spinazzi e Ambra Raimondi, guida che da anni conduce i turisti all’interno delle sale della Rocca Sanvitale e anche nel suo caratteristico giardino pensile, e che in una delle torri circolari ospita l'unica camera ottica in funzione in Italia, all’interno della quale un sistema di specchi riflette l’immagine della piazza antistante su uno schermo.

Ma la Rocca Sanvitale, che si erge al centro del borgo con il suo fossato colmo d’acqua, è celebre anche perché contiene una perla assoluta dell’arte italiana, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1523, con il mito di Diana e Atteone, commissionata dai coniugi Galeazzo Sanvitale e Paola Gonzaga. Fra i tanti gioielli della Rocca c'è anche il teatrino dei nipotini di Maria Luigia, con le marionette recentemente restaurate dopo un attento lavoro di artigiani specializzati.

«Castelli» è dunque un approfondimento culturale pensato per veicolare un turismo attratto da arte, storia e bellezza, che possa dare spunti e informazioni anche su altri siti di particolare interesse a pochi chilometri dal castello preso in esame.

A Fontanellato, immancabilmente, è il caso del Santuario, ma anche del Labirinto della Masone.

Senza dimenticare una piccola ma gustosa parentesi sulle eccellenze enogastronomiche del territorio, per invogliare i visitatori ad un’esperienza di turismo che permetta di non tralasciare alcuna occasione.

Un format che nelle prossime settimane andrà in onda anche su «Telereggio» e sulla piacentina «Telelibertà», in un’ottica di sinergia fra le reti tv dell’Emilia occidentale e che proporrà poi la scoperta di castelli più o meno noti: da Tabiano, con il suo incantevole borgo e la sua vitalità, a Bianello (nel comune di Quattro Castella), che tanta importanza ebbe al tempo di Matilde di Canossa.

E poi Rivalta sul Trebbia, dove tutt’ora vive il conte Orazio Zanardi Landi, discendente della famiglia che da secoli e secoli possiede il maniero e lo ha riempito di opere d’arte e oggetti ricchi di storia e ancora Castell’Arquato, dove la Rocca Viscontea svetta maestosa al culmine di uno dei borghi medievali meglio conservati del Nord Italia.

r.c.