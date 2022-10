L’attenta e approfondita analisi di Pisa-Parma troverà la sua degna cornice questa sera nella nuova puntata di «Bar Sport», in onda su «12 Tv Parma» con inizio alle ore 21. Nonostante un buon predominio territoriale, il Parma non è riuscito a trovare la sua terza vittoria consecutiva, pur raccogliendo un punto prezioso in terra toscana dove il pareggio, alla fine, è sembrato il risultato più giusto.

Insieme al conduttore Carlo Chiesa e alle presenze fisse di Eleonora Antonico e Luca Romenghi, i commenti in studio saranno affidati a Romeo Azzali, il “mister” di «Bar Sport» a cui verrà affidato il compito di leggere la partita dal punto di vista tattico, all’opinionista e tifoso crociato Stefano Frigeri e a Federico Delledonne, meglio conosciuto sulle colonne della «Gazzetta di Parma» come “Crociato 63”, autore ormai da anni delle pagelle in dialetto parmigiano pubblicate dalla «Gazzetta» nell’edizione del martedì. Altri ospiti in collegamento video completeranno poi l’elenco degli interventi.

La pagina degli altri sport sarà invece dedicata alla ormai imminente “Parma Marathon”, in programma domenica prossima. Il collegamento con il Comitato organizzatore, capitanato dal fondatore della manifestazione Paolo Peschiera, sarà l’occasione per conoscere tutti i dettagli della corsa, che raccoglie annualmente migliaia di appassionati.

Come di consueto, infine, grande spazio alle prestazioni dei crociati attraverso il commento delle “pagelle” della Redazione Sportiva di «12 Tv Parma» ed ai pareri dei tifosi da casa, da inviare al numero whatsapp 333-9200170.