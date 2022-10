La sfida di ieri sera di Coppa Italia con il Bari ma soprattutto il match di sabato prossimo a Bolzano con il Sudtirol e i tanti infortunati in casa Parma sono i temi principali della puntata di questa sera di Calcio e calcio. Dalle ore 21, su 12 Tv Parma, ne parleranno Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini con il giornalista della Gazzetta di Parma Gian Luca Zurlini ed il supertifoso Angelo Sarao. In più la controcopertina di Stefano Frigeri (e nel mirino la querelle Man-Vazquez) e il Gazzettone crociato di Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it.