Dopo quattro vittorie nelle ultime cinque gare ufficiali, il Parma cade immeritatamente contro il Sudtirol, vittima di un unico tiro in porta da parte degli avversari, nonostante il 73% di possesso palla. I crociati potevano fare di più per evitare la sconfitta? Cosa non ha funzionato nei meccanismi di Pecchia? Quanto le assenze degli infortunati e l’astinenza dal goal di Franco Vazquez stanno pesando negativamente sul campionato dei gialloblù? A tutti questi interrogativi, e ad altri ancora, Carlo Chiesa ed Eleonora Antonico, insieme ai loro ospiti, cercheranno di dare una risposta questa sera nella nuova puntata di «Bar Sport» in onda su 12 Tv Parma con inizio alle ore 21.

Protagonisti della discussione in studio saranno Paolo Grossi, giornalista della Gazzetta di Parma e inviato del giornale al seguito del Parma Calcio, il presidente del Parma A.C. dei primi anni ‘90 Fulvio Ceresini e Alberto Dalla Tana della redazione di 12 Tv Parma, protagonista delle radiocronache ufficiali delle gare dei crociati, in onda in esclusiva su Radio Parma.

Fra gli interventi in collegamento video anche quello di Luca Romenghi, presenza fissa della trasmissione. Uno spazio importante verrà riservato inoltre ai voti assegnati al Parma in campo a Bolzano, al progetto di ampliamento dello Stadio Tardini, al prossimo appuntamento casalingo di campionato del Parma contro il Como e agli spunti di discussione proposti dai telespettatori da casa, sempre numerosi a far sentire la propria voce attraverso i messaggi whatsapp da inviare al numero 333-9200170.