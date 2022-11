Da sette secoli appartiene alla famiglia Landi, che ancora oggi lo abita e lo ha aperto al pubblico. Il castello di Rivalta Trebbia, a pochi chilometri da Piacenza, è uno scrigno di tesori, tutti da scoprire (o riscoprire) nella quarta puntata di «Castelli», in onda stasera alle 21,55 su 12 Tv Parma. Dall’antico mastio alla più recente torre circolare, simbolo della fortezza-residenza dei Landi, dall’incantevole borgo medievale (con spa, ristoranti e camere per alloggiarvi) alla veduta sul Trebbia e la piana che fu teatro della celebre battaglia nella quale i cartaginesi di Annibale inflissero una severa sconfitta all’esercito romano: il fascino del castello di Rivalta però non si esaurisce agli spazi esterni e a ciò che si vede da fuori. All’interno sono custodite, nella sala delle armi, alcune bandiere che sventolarono su navi cristiane nella famosissima battaglia di Lepanto del 1571, ma anche i più antichi reperti portati in Europa riguardanti le popolazioni dell’Amazzonia. Il format, che ha già raccontato Fontanellato, Castell’Arquato e Bianello, approfondisce alcune delle più importanti fortezze delle province di Parma, Reggio e Piacenza. È realizzato da 12 Tv Parma in collaborazione con Visit Emilia, di cui è presidente l’ex Assessore del Comune di Parma Cristiano Casa. «Abbiamo voluto valorizzare il patrimonio storico e culturale di tre province che sono molto simili come territorio – spiega Casa - proponendo così spunti di interesse per un turismo che non sia solo quello di chi proviene dalle province stesse, ma anche da quelle limitrofe o da più lontano. In tutta l’Emilia abbiamo più di cinquanta castelli, un patrimonio importante e molto apprezzato da chi lo visita. È importante far conoscere all’esterno queste opportunità». Il turismo, in Emilia, sta tornando ai livelli pre pandemia dal punto di vista delle presenze: «Si prevedeva che questo sarebbe accaduto nel 2023 – prosegue Casa - invece dovrebbe succedere già entro la fine di quest’anno, secondo i dati che abbiamo. Questo è un fatto estremamente positivo». Visit Emila che sta lavorando molto anche all’estero per promuovere il nostro territorio, «ad esempio con la Svizzera. Per prima cosa facciamo conoscere l’Emilia a chi non sa quante cose si possano fare o visitare. E chi viene a toccare con mano apprezza sempre».In costante crescita anche i turisti stranieri che scelgono di alloggiare proprio in strutture proposte nei borghi dei manieri emiliani. È il caso di Tabiano (protagonista di una delle prossime puntate del format) e della stessa Rivalta. A raccontare la storia del castello, nella puntata di stasera sarà, fra gli altri, lo stesso conte Orazio Zanardi Landi, che lo abita e che ovviamente ne conosce ogni angolo meglio di chiunque altro. La puntata, oltre che sul canale 16 del digitale terrestre, sarà visibile anche in streaming sul sito www.12tvparma.it, sito sul quale (nella sezione <Programmi>)