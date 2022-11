Ciac: "Serve una mobilitazione per il diritto d'asilo"

Anche a Parma, come in tutta Italia, continua a crescere il numero di richiedenti asilo costretti a rimanere per strada, senza accoglienza e protezione. “Decine di migranti arrivati nelle nostre città – spiega il Ciac, Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale - non possono accedere ad un diritto fondamentale, l’asilo o a un posto di accoglienza, che per legge e per diritto spetta loro. Non giungono dal mare ma dalla rotta balcanica, vengono da Afghanistan, Pakistan, Iran. Lasciare persone all’addiaccio e fingere di non vederle confidando nell’indifferenza, costituisce una violazione dei diritti umani che avviene qui, con responsabilità del nostro Paese. Così come c’è nostra responsabilità per le situazioni atroci che i migranti subiscono ai confini: in Libia, Croazia e altrove”.

“Serve una forte mobilitazione della società tutta per difendere i diritti sanciti nella Costituzione" . Guarda il servizio completo su 12tgparma.