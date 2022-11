Continua questa sera alle 21,45 su 12 Tv Parma la scoperta della Via Longobarda. Le telecamere di B-Wild, guidate da Gianmaria Pacchiani, accompagneranno questa volta Emanuele Fior, esperto naturalista dei Parchi del Ducato, e Fabio Ghirardi da Corniglio al Passo del Cirone tra boschi di faggio, radure e praterie sommitali, fino al confine con la Toscana incontrando diverse specie animali, soprattutto farfalle, che animano l'estate di montagna. Anche questa <passeggiata> non sarà però solo l'occasione per conoscere ed esplorare parte della magnifica natura dell'Appennino: ospite speciale della puntata, intervistato dalla giornalista Chiara De Carli, sarà infatti Matteo Riccò, appassionato di storia e originale divulgatore, che ripercorrerà, tra segni e tradizioni, le vicende del popolo longobardo nel territorio parmense svelando tante curiosità meno note. Tutte le puntate delle due stagioni di B-Wild già andate in onda sono disponibili per la visione in streaming sul sito www.12tvparma.it nella sezione Programmi . Il programma ( insieme a tutte le puntate delle due stagioni di B-Wild ) è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it.