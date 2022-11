Nella nuova puntata di Bar Sport, in onda questa sera su 12TVParma alle 21: si parlerà della sterilità offensiva dei crociati lontano dal Tardini, manifestatasi anche a Palermo. Il conduttore Carlo Chiesa, coadiuvato come sempre da Eleonora Antonico e da Luca Romenghi, ospiterà l’«allenatore di Bar Sport» Romeo Azzali e le sue interpretazioni tattiche della gara, il giornalista Marco Bernardini, con cui si parlerà anche della stagione della Wilmore Parma Pallavolo, impegnata in Serie A3, e Francesco Frignani, tra i promotori del Museo del Parma Calcio «Ernesto Ceresini», grande collezionista di maglie ufficiali del Parma di tutti i tempi. Poi altri ospiti in videochiamata, le «Pagelle» e la lettura delle numerose opinioni dei tifosi da casa, sempre pronti a dire la loro con l’invio dei messaggi whatsapp al numero 333-9200170, arricchiranno ulteriormente la puntata.