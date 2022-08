Mattinata di incidenti stradali in provincia a Neviano, Albareto e Solignano. Grave un ciclista caduto

E' stata una mattinata di incidenti stradali quella di oggi in provincia. A Case Gabelli di Solignano alle 10,20 un incidente ha coinvolto 2 auto facendo 4 feriti di cui 3 hanno riportato ferite lievi mentre un'anziana a bordo ha accusato dolore al torace.

A Case Mirani di Albareto alle 10,50 un uomo, a seguito di una caduta in bici ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Borgotaro in condizioni considerate serie. Infine a Case Campanari a Neviano Arduini alle 10 si è verificato uno scontro fra un'auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista che ha riportato una frattura scomposta.

A Zibello, infine, in via Lavezzoli vicino alla cabina Enel un operaio è caduto in un tombino ed è stato soccorso.