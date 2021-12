Vuoi adottare un cane anziano? Niente paura, sarà un amico prezioso

Buongiorno dottoressa Faccini, sto seriamente pensando di adottare un cane in canile. La scelta che vorrei fare è quella di aiutare un soggetto avanti con gli anni.

Mi sembra un'ottima idea e le consiglio di affidarsi all'esperienza degli operatori, dei volontari e soprattutto del veterinario comportamentalista della struttura, che la aiuteranno a fare il delicato percorso per trovare il cane giusto per lei. L'adozione di un cane da un Canile è un gesto molto generoso e va sicuramente sostenuto, quindi non posso che essere d'accordo. Non so se si tratta del primo cane o se, al contrario, è già a conoscenza di tutto quello che comporta vivere con un animale. Sicuramente mi sento di consigliarle di non lasciarsi guidare dalle emozioni perché solo quando sarà a casa si presenteranno tutti i problemi quotidiani. Se sceglierà tra quelli adulti o anziani ci saranno alcuni vantaggi (la taglia è già visibile, probabilmente sarà sterilizzato, avrà imparato che i bisogni si fanno fuori di casa, difficilmente sarà un giocherellone scapestrato e avrà bisogno di meno attività fisica) ma anche alcuni svantaggi (l'aspettativa di vita non sarà troppo lunga, potrebbe avere qualche problema di salute che comporta terapie). Mi preme anche sottolineare che un cane anziano, diversamente da quello che molti credono, è in grado di affezionarsi ad un nuovo proprietario e si abituerà al nuovo contesto familiare, magari mettendoci solo un po' più di tempo.

Detto questo, se la sua decisione è frutto di tante consapevoli valutazioni, ben venga. Il cane che si porterà a casa sarà fortunato e potrà vivere gli ultimi anni della sua vita in un branco accogliente, sicuro e amorevole. Le ricordo che quando verrà il momento di portarlo a casa, vanno stabilite da subito regole semplici ma precise che aiuteranno il soggetto ad inserirsi più facilmente: pasti ed uscite ad orari regolari, cuccia in una zona tranquilla (non di passaggio), premiando i comportamenti corretti ed ignorando quelli indesiderati.