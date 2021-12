Tre gatti da adottare

Ciro

In cerca di casa

Bellissimo micio di 2 anni, sterilizzato. Ha sempre vissuto con Patata e Milo, ma ora, a causa di gravi problemi che hanno coinvolto la loro famiglia, cercano tutti una nuova casa...

Patata

Bella ed affettuosa

Meravigliosa gattina di 7 anni, sterilizzata. Di taglia piccola e dal musino bello e dolce, viene sempre scambiata per una cucciola. Molto affettuosa, non ama però stare in braccio.

Milo

Stupendo maschietto

Stupendo gatto maschio di 8 anni, sterilizzato. Come i suoi cari compagni Ciro e Patata, da sempre con lui, sta cercando una nuova famiglia per trascorrere una vita serena e ricca d’affetto.

Per info e adozioni:

ENPA sezione di Parma tel. 0521/1716793 (giovedì dalle ore 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13)