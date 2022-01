Adottiamoli - Foto

Arancio

Educato ed affettuoso

Stupendo cucciolone nato a maggio ed in canile da agosto. Fratello di Bacio, come lui è timido, molto buono, educato ed estremamente affettuoso. Spera di essere al più presto adottato.

Simo

Amico speciale

Amorevole meticcio di 5 anni, di taglia medio piccola. Nonostante un difficile passato, i suoi occhi sono carichi di dolcezza. Sensibile e molto ubbidiente, è davvero un amico speciale.

Bacio

Baci a go-go!

Bel cucciolone di 8 mesi. Fratello di Arancio, è inizialmente timido, ma una volta presa confidenza elargisce baci a più non posso! Cerca una famiglia e, magari, una casa con un giardino.

Per info e adozioni:

Associazione Rigel – tel. 349/8189627