Adottiamoli - Foto

Guendalina

Dolce e mite segugia

Meravigliosa segugina nata nel 2018. Ha un carattere molto dolce, mite ed affettuoso, e per questo è perfetta per essere adottata da una famiglia. Non è idonea all’attività venatoria.

Pentola

Educata e tranquilla

Splendida meticcia di 10 anni, di taglia grande, da sempre in canile. Educata e tranquilla, merita di conoscere l’amore di una famiglia. Non va d’accordo con le femmine della sua specie.



Gianna

Deliziosa cagnolina

Deliziosa cagnolina di 9 anni, in canile dal 2016. Amorevole e timorosa, a causa di un trauma subìto ha bisogno di tempo per prendere confidenza e potersi così fidare delle persone.

_____________

Per info e adozioni: Ufficio Benessere Animale del Comune di Parma – inviare un messaggio WhatsApp o sms al numero 340/7329642.