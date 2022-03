Che fare quando il cane inaspettatamente reagisce in modo aggressivo

Buongiorno dottoressa Faccini, ho un problema con il mio cane che improvvisamente si è messo a reagire senza una causa apparente. Non capisco il perché e, per la verità, sono un po' intimorita.

Può succedere che un cane manifesti una reazione aggressiva inaspettata e i motivi possono essere diversi. La prima cosa che mi viene in mente è che il suo animale abbia dolore da qualche parte oppure si stia sviluppando un deficit sensoriale di qualche natura. Nella sua domanda in verità non ci sono né l'età del cane né accenni sullo stato di salute. Questi particolari non sono di poco conto perchè può accadere che un problema organico alteri il modo di reagire dell'animale, sia al contatto che alle manipolazioni. Mi spiego meglio: un cane anziano con dolori muscolo/scheletrici di tipo artrosico al bacino o agli arti piuttosto che alla colonna vertebrale, può avere una reazione di anticipazione sottraendosi o ringhiando ancora prima di essere toccato. Questo comportamento è dettato dalla paura di sentire dolore e quindi il cane si allontana oppure ringhia. La sequenza del comportamento aggressivo si può modificare a tal punto che la fase di minaccia scompare passando direttamente alla sola fase consumatoria (morso).

La cosa più urgente che le consiglio di fare è quella di portare il cane dal suo veterinario di fiducia. In questo modo l'animale potrà essere attentamente visitato ed osservato in modo da evidenziare un problema organico e/o comportamentale. Se il cane soffre di una patologia che produce dolore, esistono tutti i rimedi del caso ed anche degli ottimi farmaci che lo aiuteranno a sopportare un dolore acuto o cronico. Per quanto riguarda invece un deficit sensoriale, ricordo che un cane sordo o ipo/non vedente può avere difficoltà nel relazionarsi sia con i propri simili che con le persone, poiché non riconosce o non sente i segnali degli altri cani (o le richieste del proprietario) e manifestare nel tempo dei comportamenti aggressivi.