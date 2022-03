Sonny, cane sfortunato: chi lo adotta?

Fidenza Sonny è un cane sfortunato: per la seconda volta è rimasto senza il padrone. Infatti i suoi proprietari, che lo avevano adottato, se ne sono andati prematuramente. Era stato adottato al canile e finalmente per lui era arrivato il momento del riscatto. Adesso rischia di finire di nuovo dentro al freddo box di un canile, se entro la fine del mese, non viene adottato da qualcuno di buon cuore. Sonny, otto anni, taglia medio-grande, è buonissimo, sano, con libretto sanitario. Chi volesse donare una terza possibilità a Sonny, di trovare una casa, può mettersi in contatto col 338-5436162.