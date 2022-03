Benessere animale: via alle campagne contro gli abbandoni e a favore delle adozioni

Tre campagne di comunicazione sociale per il benessere animale. È quello che ha fatto il Comune di Parma per incentivare le adozioni di cani e gatti, arginare il maltrattamento e abbattere gli abbandoni, ma anche per il rispetto delle regole di buona convivenza in città. Tre campagne le cui pubblicità usciranno sulle pagine della Gazzetta di Parma e sui manifesti esposti nei vari quartieri. Oggi più che mai di fronte a una crisi sociale è bene ricordare quanto gli animali siano importanti in una famiglia civile. Già con il Covid molti sono stati a rischio abbandono, ma grazie al nucleo Nda si è cercato di aiutare quei proprietari di cani e gatti in quarantena o in difficoltà economica. E a Parma, a differenza di altre città, gli abbandoni si sono ridotti.



Tre campagne

«La tutela degli animali è un preciso dovere civico - spiega l'assessore Nicoletta Paci -. La prima campagna è "Due cuori e una capanna", un'iniziativa volta a promuovere le adozioni in maniera responsabile: le persone quando adottano un cane o un gatto devono pensare a un impegno per un lungo arco di tempo e non solo per assicurare a loro il cibo ma anche per dare attenzione e tutta la cura necessaria. Una cura che i nostri amici a quattro zampe sanno sempre ripagare con tutto l'affetto che sanno dare».



La seconda campagna, «Anche la solitudine è abbandono», riguarda la battaglia contro gli abbandoni: «Per abbandoni non intendiamo solamente le rinunce di proprietà che registriamo al canile, ma qualsiasi abbandono - continua l'assessore Nicoletta Paci -. Anche lasciarli in casa per troppe ore da soli è una forma di abbandono, perché non favorisce il loro benessere». Lo slogan è «Prendilo solo se hai tempo da dedicargli»: «La scelta di vivere con un animale non deve mai essere dettata dall'impulso, ma deve essere una scelta consapevole poiché l'animale farà parte della nostra vita - prosegue la Paci -. I cani sono animali da branco e il loro isolamento sociale crea gravissime sofferenze e problematiche comportamentali. La vita media di un cane e di un gatto è 10 anni, quindi ci deve essere la consapevolezza che la scelta implica amore, dedizione e sacrificio del proprio tempo, delle proprie risorse economiche e delle proprie energie per permettergli una vita di buona qualità». La terza campagna, «Raccoglila sempre», si concentra sull'invito ai cittadini a raccogliere le deiezioni dei propri cani, «una campagna che riguarda la sensibilità dei padroni dei cani, affinché la città sia più pulita e vivibile per tutti - sottolinea l'assessore -. E' più bello passeggiare con lui in una città pulita: rispettando le regole, si può avere una serena e sana convivenza cittadina e quindi un derivante rispetto degli animali che non vengono vissuti come un problema ed un limite da chi non li ha. La raccolta delle deiezioni evita di vivere situazioni assolutamente degradanti per i quartieri, i parchi, i luoghi di ritrovo della nostra città. Queste campagne avranno anche un'uscita sulla Gazzetta di Parma: la prima oggi, la seconda il 17 aprile e la terza il 3 maggio. E poi saranno esposti nei vari mesi i manifesti in tutta città».



Gli altri progetti

Nicoletta Paci ha poi ricordato che tutti i sabati al palazzo del Governatore si tengono i corsi con lezioni pratiche e teoriche per i proprietari dei cani: si tratta del progetto «Convivenza urbana e amici a quattro zampe», in collaborazione con l’associazione «Impronte nell’Anima» un percorso rivolto ai proprietari di cani per favorire la conoscenza dei temi necessari ad una buona interazione fra uomo e animale. Presto si terranno iniziative a favore degli animali nelle scuole per sensibilizzare i bambini all'amore per gli animali: un progetto pilota che partirà in un istituto comprensivo della città e poi si diffonderà in altre scuole. I bambini saranno chiamati a disegnare il proprio animale e alla fine ci saranno anche dei premi. Non solo. In tempi brevi partirà il patentino per chi possiede cani particolarmente aggressivi che vengono registrati in un apposito elenco di razze pericolose: «La volontà - ricorda l'assessore - è quella di essere sempre più vicini ai nostri amici a quattro zampe per garantire il loro benessere e quello dei parmigiani».

Mara Varoli

______________

Al canile gattile sono tornati i veterinari

Durante la conferenza stampa di presentazione delle campagne, l'assessore Nicoletta Paci ha inoltre ufficializzato la notizia che finalmente al canile-gattile municipale Lilli e il Vagabondo nel polo di via del Taglio sono tornati dopo mesi i veterinari: «Le quattro donne veterinarie hanno un contratto di un anno e speriamo che con la continuità si ottengano grandi risultati - auspica l'assessore Nicoletta Paci -. Le veterinarie sono Alessia Ansoldi, Sandy Tamborrino, che è la responsabile sanitaria, Valentina Gualtieri e Diana Falbo. Quattro donne molto vitali che stanno recuperando il lavoro di questi due mesi in cui nel polo d'affezione sono stati assenti i medici. Quattro professioniste che quindi si preoccupano della salute di 87 cani e di circa 200 gatti».