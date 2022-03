Adottiamoli

Black

Bellissimo cagnolone

Bellissimo cagnolone di 2 anni e mezzo, di taglia grande. Ad un primo approccio si mostra timido, ma una volta presa un po’ di confidenza rivela tutto il suo meraviglioso carattere.

Nelson

Affettuoso piccolino



Splendido piccolino di 5 mesi e del peso di 4 kg. Educato in casa e già abituato a viaggiare in auto, è molto dolce ed affettuoso: sarà un ottimo amico per chi deciderà di adottarlo.

Ares

Cucciolo giocherellone



Adorabile cucciolo incrocio di Labrador di 4 mesi, futura taglia media. Giocherellone, sensibile e ricettivo, adora la compagnia dei suoi simili e va d’accordo anche con gatti e conigli.