Storia d'amore

Bentornati cari Compagni di branco, nell’articolo di oggi abbiamo scelto di aprirvi le porte del nostro cuore ma soprattutto le porte della casa della nostra Valentina e del suo vissuto coi suoi cani Panda e Thano. In poche parole lo scopo dell’articolo di questa settimana è quello di farvi sentire meno soli nell’intricato mondo della cinofilia, mostrandovi storie di vita vissuta di chi ha già affrontato percorsi con cani in difficoltà.

Protagonisti di oggi

La prima arrivata nel cuore e nella casa di Valentina è stata Panda. Questo candido esemplare di Terrier al quadrato (American Staffordshire Terrier e Jack Russell Terrier) dalle splendide orecchie e naso neri arriva da un canile locale. Valentina era alla sua primissima esperienza nel mondo dei cani, sapeva solo che le sarebbe piaciuto trovare un cucciolo femmina, senza veramente sapere cosa questo potesse implicare: a tutti gli effetti una principiante allo sbaraglio.

Diciamo che la storia di Panda e Valentina non è propriamente partita nel migliore dei modi visto che chi si è occupato dell’adozione di Panda non ha fornito tutte le informazioni che aveva riguardo le caratteristiche e la storia di quel cucciolo. Quello che è stato detto a Valentina della cucciola che avrebbe portato a casa era che si trattava di un meticcio molosso (! risposta sbagliata - l’Amstaff è un Terrier di tipo Bull che ha tutte altre caratteristiche e tutt’altra memoria di razza) e che veniva da una cucciolata di quattro elementi, due femmine e due maschi. L’unico consiglio che le diedero fu quello di provare a frequentare una «Puppy Class» per aprire la piccola Panda alla socializzazione. Solo in un secondo momento, per puro caso, gli altarini vennero a galla: Pandussi arrivava da una cucciolata che era stata ceduta in seguito a maltrattamenti (sicuramente uno di questi era deprivazione alimentare), la madre era un Amstaff, il padre un J.R.T. decisamente poco stabile emotivamente. Quella era la loro terza cucciolata e la madre aveva vissuto legata alla catena ed era poi deceduta in quanto dimenticata al sole in piena estate. Non proprio un’infanzia felice… Ah, successivamente abbiamo anche poi scoperto che tutti i fratelli di cucciolata hanno avuto problemi di aggressività legata alla diffidenza nei confronti delle persone.

Ma veniamo a raccontarvi cosa ha comportato tutto questo per Panda e Valentina: in primis la nostra speaker radiofonica del cuore, non avendo tutte le informazioni del caso, non fu subito in grado di affrontare tempestivamente le criticità del carattere di Panda. Quest’ultima invece si era portata a casa una forte diffidenza nei confronti dell'essere umano che, da buon Terrier tipo Bull, si manifesta con reattività e se non rispettata con aggressività. Insieme a quella Panda aveva sviluppato anche una forte ossessione nei confronti del cibo. Queste sue caratteristiche vennero poi acuite da una gestione errata nel primo anno e mezzo di vita del cane, legata alla sfortunatamente troppo diffusa credenza che i cuccioli debbano socializzare il più possibile in qualunque tipo di situazione.



Socializzazione e cuccioli

Chiariamo subito il primo punto: nella socializzazione del cucciolo ha molta importanza la qualità più che la quantità, il quanto dipende moltissimo dalle caratteristiche del soggetto. In questo caso specifico l’ideale sarebbe stato fargli fare esperienze positive e con molta calma dal momento che per Panda ogni esperienza sociale porta un forte dispendio di energie fisiche ed emotive. Purtroppo Valentina non aveva le competenze per comprendere queste esigenze e ha esposto la cucciola a tutta una serie di esperienze troppo impegnative per quel soggetto: aperitivi pieni di persone e stimoli, centri commerciali il sabato pomeriggio, aree cani affollatte (che se no: «Come faceva a giocare poverina?», affermazione ironica ovviamente) per finire con saluti eccessivamente espansivi di perfetti sconosciuti ecc. Inutile specificare che la nostra Vale abbia affrontato ogni step nell’assoluta buona fede di chi ama il proprio cane come un vero e proprio componente della famiglia!

Giunta all’età di 1,5 anni, l’intolleranza di Panda verso il genere umano iniziava a rendere la loro vita più complicata del previsto, specialmente perché il desiderio iniziale di Valentina, espresso anche nella sede del colloquio pre-adozione, era infatti quello di avere un cane con cui condividere ogni momento della quotidianità compresi quelli sociali. Questo ha infine spinto Valentina, sotto consiglio del suo medico veterinario Amanda Pellegri, a consultare la nostra Lia con la quale venne intrapreso un percorso di rieducazione e soprattutto di comprensione delle esigenze e dei segnali di Panda.



La rieducazione

La rieducazione infatti non ha riguardato solo il nostro doppio Terrier ma anche Valentina stessa: perché se da una parte alla cagnolina è stato chiesto di scegliere strade alternative all’utilizzo della bocca per allontanare i molestatori e di tollerare visitatori in casa sua, alla «Bipede spelacchiata» del nostro cuore è stato chiesto di comprendere e rispettare le esigenze di Panda.

Vi facciamo qualche esempio di come questo si è tradotto nella loro quotidianità di oggi: se un estraneo vuole toccare Panda e lei palesa di non averne voglia (come capita nel 90% delle occasioni) semplicemente Valentina la tutela non consentendo questo incontro, nel tempo questo ha fatto sì che Panda si sia sentita più compresa e tutelata e di conseguenza più a suo agio, sentendosi anche più serena nell’accettare la vicinanza di più persone sconosciute. Le due hanno inoltre lavorato sul dare alla bipede della coppia le competenze per comprendere i segnali di stress della quadrupede in modo da poter anticipare i momenti critici e aiutare quest’ultima ad uscirne o ad affrontarli serenamente evitando incidenti indesiderati. Questo comporta che ad oggi Valentina e Panda si sentano molto più serene ad affrontare il mondo insieme tanto che hanno deciso di allargare la famiglia con l’ingegner Thanetti di cui vi parleremo nel prossimo articolo.

NB: il loro percorso non è stato mai né in discesa né lineare: ci sono stati momenti di grande soddisfazione alternati ad altri di forte frustrazione che però sono stati importanti per entrambe per raggiungere questa fase di vita serena insieme.

Ringraziamo il fatto che dietro a Panda ci sia una donna che ha accettato di mettersi in discussione e non ha mai neanche preso in considerazione di rinunciare a lei.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sul tema di oggi non esitate a scriverci, siamo sempre felici di potervi aiutare. Per oggi è tutto, augurandovi una buona settimana ci ritroveremo lunedì prossimo.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di seguire l’appuntamento settimanale di “Compagne di Branco” in podcast su Spotify e in diretta su Radio Parma tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 19.00

Lia Begani

Valentina Tridente

e-mail: compagnedibranco@gmail.com

IG:@compagnedibranco

FB: compagnedibranco

______________________________________

Volete che la foto del vostro beniamino venga pubblicata nel prossimo appuntamento

della nostra rubrica? Immortalate i vostri amici mettendo bene a fuoco il loro muso e inviate

la foto a compagnedibranco@gmail.com

Se desiderate inviare proposte o avete domande per la rubrica, scrivete a compagnedibranco@gmail.com

Max di Chiara Manara.

Panda

Bibi di Elisabetta Cozzi

Il cane di Augusta Scotti

Lila di Natascia Berzieri