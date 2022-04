Chi vuole adottare il gatto Calimero? Investito, ferito e salvato adesso cerca casa

Dopo l’incidente che lo aveva visto, suo malgrado, protagonista di una catena di solidarietà, Calimero è di nuovo <in forma> e spera di poter presto tornare a casa o di trovare una famiglia tutta per lui. Di Calimero, infatti, non si sa nulla se non che qualche giorno fa era stato soccorso da un residente di Gainago che lo aveva trovato, ferito e dolorante, all’incrocio tra via Moravia e la provinciale per Mezzani. Un incontro provvidenziale, come anche la successiva telefonata alla Polizia Locale che ha attivato i volontari dell’associazione Rescue Dogs per il recupero e il trasporto d’urgenza all'Ospedale veterinario universitario didattico di Parma dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, però, dal controllo è risultato che Calimero – gatto europeo di circa 4 anni, di colore nero ma con una linea di peli bianchi sul collo e già sterilizzato - non aveva il microchip, e non è quindi possibile sapere se, prima dell’incidente, aveva una casa o se ha un proprietario che attende il suo ritorno.

"È in buone condizioni generali di salute ed ha recuperato la capacità di deambulazione. Purtroppo, però, ha subito un danno neurologico permanente che, come spiegano i veterinari, gli ha provocato l’incontinenza fecale e la perdita di tonicità della vescica – spiega il sindaco Alessandro Fadda -. Per essere accudito ha quindi bisogno di molte attenzioni, ma lui è pronto a ripagarle con tantissimo affetto". A Calimero è stato dedicato uno spazio sulle pagine social dell’amministrazione comunale per garantirgli la massima visibilità e una buona vita futura. "Sino ad oggi è stato accudito, provvisoriamente, da una studentessa che lo ha assistito durante la convalescenza, ma che non ha la possibilità di adottarlo definitivamente – aggiunge Fadda -. Chi fosse interessato all’adozione può chiamare il numero 333/6387790 per tutte le informazioni del caso".