Vita in famiglia

Bentornati cari compagni di branco, questa settimana proseguiamo con i racconti della saga della famiglia Tridente, oggi vi presentiamo l’ingegner Thanetti, Gaetano per gli amici Thano. Trattasi di un piccolo meticcio le cui origini sono troppo misteriose per sapere precisamente quali razze compongono la sua genetica: il classico cane da pagliaio. Gaetano o come dicevan tutti Thano viene dalla Calabria ed è arrivato al Nord grazie alla famosa staffetta nel febbraio del 2019 quando Valentina e il suo compagno Andrea decidono di allargare il loro branco.

In quel momento storico Panda aveva circa 2 anni e non aveva ancora finito il suo percorso rieducativo con Lia che in tutto questo cercava discretamente di dissuadere la nostra Valentina dall’adottare un secondo cane a scatola chiusa, specialmente viste le criticità di Panda.

La nostra Valentina l’avrà forse ascoltata? «Cerrrrto che noooo» - anche perché ormai era troppo tardi: le foto pofficiose di questo kilo scarso di cane avevano ormai preso possesso del suo fragile cuore impedendole di riflettere e prendere una decisione più lungimirante. Ormai l’aveva visto e sarebbe stato suo (Quando vi diciamo che capiamo i moti del vostro cuore è proprio perché in un modo o nell’altro ci siamo passate anche noi). Thano è frutto della fuga d’amore di una cagnolina calabrese poco e mal gestita. È stato salvato dalle volontarie del luogo che lo hanno portato via da un cortile dove era stato lasciato in uno condizioni di semiabbandono con la madre e i 3 fratelli. All’età di circa due mesi è andato in stallo dalle volontarie per poi arrivare a casa di Valentina, Andrea e Panda all’età di circa tre mesi. Il nostro ingegner Fifone ha vissuto fino a quel momento in uno stato di forte deprivazione ambientale (cioè ha vissuto in un ambiente molto povero di stimoli), un po’ questo, un po’ la genetica, un po’ la sorella bulla hanno creato un profilo caratteriale timido. Ottimo per complicare un po’ il quadro generale di questo branco già un po’ complicato.

Provate ad immaginare che bel quadretto si è creato: da un lato Panda ha insegnato a Thano che le persone sono esseri orribili, sempre pronte ad allungare le mani. Dal suo canto, invece, Thano ha da subito iniziato ad usare Panda come braccio armato nelle situazioni di difficoltà, sia con le persone, che con i cani (che presa singolarmente Panda ignorerebbe). Inoltre la loro convivenza è stata costellata da tutta una serie di battibecchi legati alla possessività di lei e alle manie di controllo di lui che, per trovare sicurezza, sente la necessità poco sana di controllare ogni cosa: le relazioni tra i membri del branco, gli spazi, i pettegolezzi di quartiere, le foglie che cadono ecc. Trattasi ovviamente di una finta sicurezza che lo porta a rincorrere in ogni momento la prossima fonte di ansia.

Dal momento dell’arrivo di Thanetti nel branco è iniziato per Valentina un nuovo percorso di adattamento e gestione delle dinamiche. La prima cosa da affrontare sono state le dinamiche tra i due quadrupedi pelosi in modo da ridurre all’osso i possibili motivi di conflitto: ad esempio è stato fondamentale gestire nel modo corretto le risorse a disposizione dei due onde evitare reazioni forti di Panda che avrebbero potuto traumatizzare ulteriormente un cane così fragile come Thano.

Sappiamo già quanto importante sia lo spazio per il cane e per i nostri due che si trovano improvvisamente a condividere una casa è stato di vitale importanza tutelare i momenti di relax di entrambi e gestire al meglio le attenzioni da dedicare, anche in modo esclusivo a ciascuno; per non parlare del cibo: grande fonte di stress per Panda.

Una volta poi che, fatto un buon pezzo di percorso di vita condivisa, la loro relazione ha iniziato a solidificarsi si è reso indispensabile tornare a lavorare sui singoli individui per dar loro la giusta dose di autonomia e di fiducia in se stessi. Sì, perché se anche Panda era già a buon punto nel suo percorso rieducativo, cambiando le dinamiche all’interno del branco ha fatto qualche passo indietro. Per quanto riguarda il piccolo Thano, invece, c'è stata da affrontare tutta una serie di paure e, la parte più complicata per Valentina, è stato fondamentale riconoscere che la mania del controllo dell’ingegnere in realtà non gli era per niente di aiuto e in diverse occasioni veniva usata per manipolare i suoi bipedi spennacchiati, per esempio: «Mamma perché non mi guardi, abbaio per uscire, tu ti alzi, finalmente mi consideri, mi fai uscire, faccio un po’ di guardia e torno a riprendere le tue attenzioni abbaiando per entrare», (cane-pensiero)… Il tutto per un totale di un centinaio di volte al giorno. Qui il grosso del lavoro per Lia è stato insegnare a Valentina a riconoscere e affrontare di conseguenza questo tipo di manipolazioni, che non solo erano una discreta scomodità per Valentina ma non erano nemmeno utili per il piccolo Thanetti che in quel modo rincorreva costantemente la sua ansia senza trovare mai la calma. Un altro step molto importante e altrettanto complicato è stato iniziare ad entrare all’interno delle dinamiche dei due quadrupedi e per farlo è stato fondamentale creare il più possibile momenti di condivisione in coppia Vale-Panda e Vale-Thano e affrontare momenti difficili, ma appaganti, separando i cani. Questo perché quando i cani erano entrambi presenti si creavano dinamiche che non solo escludevano l’umana dalla comunicazione e quindi dalla possibilità di intervenire (considerate che Panda e Thano parlano la stessa lingua al contrario di Valentina) ma si influenzavano vicendevolmente in dinamiche malate tra fifa e marachelle con forte stress generalizzato. Tutta questa fatica e impegno hanno portato questo branco famiglia oggi ad avere un buon equilibrio, sempre in evoluzione ma con più tranquillità.

Insomma cari compagni di branco, condividiamo tutto questo per dirvi che ogni momento e ogni soggetto sono una storia a sé ed è sempre importante mettersi in discussione e cercare di vedere il mondo da diverse prospettive. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di seguire l’appuntamento settimanale di «Compagne di Branco» in podcast su Spotify e in diretta su Radio Parma tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 19.00.

Lia Begani

Valentina Tridente

