Il gatto anziano

Cosa accade al nostro Mr.G preferito quando supera gli 11 anni di età? Ce lo spiega la nostra consulente di relazioni feline Chiara Copelli insieme alla dottoressa Pellegri, visto che questa settimana la palla la passiamo agli amici gatti.

Così come avviene a noi bipedi spelacchiati, l’avanzare dell'età porta con sé una serie di grossi cambiamenti che coinvolgono in primis la condizione fisica e parallelamente quella mentale ed emotiva.

Abbiamo visto come per il gatto il corpo sia il tempio che cura e preserva quotidianamente, perciò possiamo immaginare come il suo progressivo ma fisiologico decadimento metta profondamente in crisi l’essere autonomo e sempre perfettamente performante del nostro predatore solitario. Il nostro ninja baffuto, sempre al top agli occhi di chi lo ammira o lo teme, si prodigherà per nascondere scrupolosamente gli acciacchi della vecchiaia fino a che la loro progressione non diventerà fortemente invalidante. È perciò importante che da attenti compagni di vita osserviamo e registriamo anche le più piccole variazioni nelle sue abitudini quotidiane (percorsi modificati per raggiungere una zona di riposo o una ciotola posizionata in alto, richieste di uscita meno frequenti, difficoltà ad entrare in cassetta, maggiore tendenza ad isolarsi o al contrario anomale ed insistenti richieste d’attenzione). Questi potrebbero essere i campanelli d’allarme dell'età che avanza, notarli ci permetterà di supportare il nostro amico baffuto nell’ultima fase della sua vita; accompagnandolo qualche volta in più dal veterinario e riadattando abitudini e fengshui felino alle sue nuove esigenze.



Andiamo quindi ad elencare i cambiamenti che avvengono nel corpo dei nostri vecchietti baffuti e parallelamente nei loro comportamenti e nel loro assetto mentale ed emotivo.

Riduzione delle capacità percettive: udito, vista e a volte olfatto e gusto. Questo li rende più insicuri e vulnerabili poiché non riescono più ad orientarsi nell’ambiente e ad anticiparne modifiche e potenziali pericoli con la stessa precisione di un tempo. Consigliamo quindi di non fare modifiche all’arredamento e all’organizzazione degli spazi domestici, possiamo aiutarli invece aumentando il numero delle risorse e facilitandone gli accessi (ciotole, fontanelle, toilettes, zone relax, sedie e sgabelli che aiutino il micio a raggiungere i suoi posti preferiti sopraelevati). Potremmo osservare inoltre un cambiamento nell’uso delle vocalizzazioni, se il nostro micio è sempre stato un tipo silenzioso, potrebbe trasformarsi in un gran chiacchierone e la sua voce potrebbe modificarsi in tono e volume.

Termoregolazione alterata: il nostro MrG diventerà più freddoloso d’inverno e meno tollerante alla calura d’estate. Cerchiamo quindi di aiutarlo modificando assetto e collocazione delle zone relax a seconda delle esigenze stagionali. Il sonno di qualità infatti, negli anziani, così come nei cuccioli, è di vitale importanza.

Lasciamo la parola alla nostra veterinaria del cuore Amanda Pellegri per illuminarci sulle principali patologie della geriatria felina. «Le patologie del gatto anziano possono essere di varia natura, essendo legate all’invecchiamento degli organi.

Spaziano dall’ipertiroidismo, all’insufficienza renale cronica, a processi neoplastici e a patologie a carico dell’apparato osteoarticolare. La cosa che accomuna queste malattie però è insita nella natura del gatto cioè mascherare il problema.

Come spiegava Chiara, il gatto è un predatore che però può diventare a sua volta preda, questo lo porta a simulare una situazione di benessere per non apparire vulnerabile; per questo il proprietario spesso non si rende conto del disagio del proprio animale fino a che quest’ultimo diventa evidente».



«Nella mia pratica medica quotidiana la frase che sento di più è: “Ma non si lamenta mai. L’ho portato da voi solo perché non mangia più con l’appetito di prima e si lava poco.” Oppure: “In realtà sta bene, forse è solo vecchio e ha cambiato abitudini».

I cambiamenti comportamentali sono la punta dell’iceberg, noi pensiamo che il gatto sia invecchiato e che non abbia più voglia di interagire con noi, o che non abbia bisogno di mangiare tutto quello che mangiava prima, o ancora, che giocare o cacciare non gli interessino più, ma in realtà sta manifestando una situazione di sofferenza. Oggi farò un piccolo focus su una delle patologie più complicate da individuare per il proprietario e che per questo è una di quelle meno diagnosticate in assoluto: l’osteoartrite felina. È un processo infiammatorio e degenerativo a carico delle articolazioni, che determina dolore sia durante il movimento che durante il riposo. È molto frequente e ne soffre la maggior parte dei gatti anziani. I sintomi, a differenza del cane che li manifesta in maniera lampante, sono subdoli per questa specie: reticenza a saltare; posizioni di riposo diverse dal solito; intolleranza al contatto fisico; manifestazioni di aggressività apparentemente inspiegate; possono fare i bisogni fuori dalla lettiera; vocalizzazioni anomale; diminuzione dell’appetito; diminuzione dell’attività di grooming con conseguente scarsa qualità del pelo.



Questi sono solo alcuni esempi. Contrariamente ad altre malattie, l’osteoartrite felina è tranquillamente approcciabile dal punto di vista terapeutico. Abbiamo a disposizione molti farmaci ed integratori mirati a diminuire l’infiammazione e il dolore e il processo degenerativo, rallentando così la progressione della malattia e aiutando il nostro micio a stare meglio.

Infine purtroppo anche le acute menti da enigmista dei nostri felini di casa con l’avanzare dell'età possono andare incontro ad una sindrome degenerativa di «disfunzione cognitiva» assimilabile alla «demenza senile» o all’ Alzheimer dei bipedi anziani. Segnali premonitori di questo problema possono essere: vocalizzazioni notturne senza apparente motivo, eliminazioni fuori dalla cassetta, disorientamento e perdita di memoria. Anche in questo caso il consulto tempestivo del veterinario curante e fondamentale, esistono nutraceutici specifici che possono aiutare i nostri compagni baffuti a calmierare i sintomi, oltre ad attività ludiche mirate a mantenere attiva e gratificata la mente felina.

Tutti questi cambiamenti fisici, percettivi e delle funzioni cognitive, spesso purtroppo presenti contemporaneamente, vanno ad incidere profondamente sul senso di sicurezza percepito del nostro predatore solitario. Così in questa delicata fase della vita i nostri ninja baffuti, paladini di autonomia ed indipendenza, è come se tornassero gattini che acquisiscono sicurezza solo dalla presenza materna. Ecco perché il micio anziano tenderà a ricercare a volte in maniera ossessiva la presenza e il contatto del proprietario, ritrovando in noi quel conforto e quella rassicurazione che fino a quel momento era sempre riuscito a recuperare unicamente dentro se stesso. Se prima lo starci vicino era esclusivamente un piacere, nella vecchiaia diventa un bisogno.”

«I gatti anziani esattamente come i nonni nella nostra specie, sono inestimabili tesori da proteggere, sono portatori di storie, di vita e di sentimenti. Accompagnarli con fedeltà e impegno è un onore e credo, il modo migliore per ripagarli di tutte le meraviglie che, malgrado noi, sono stati in grado di portare nella nostra esistenza».

