Stupenda Dea

Bentornati cari compagni e compagne di branco. Oggi riprenderemo la rubrica «mettiamoci nei panni di» in un modo nuovo e un po’ particolare: oggi vi raccontiamo la storia di una cagnolina che abbiamo pubblicizzato tanto nel nostro appuntamento radiofonico del mercoledì sera su Radio Parma: oggi vi raccontiamo di Dea. Alcune parti del racconto saranno inventate in quanto ci sono molte zone d’ombra nella sua storia ma vi assicuriamo che la storia di Dea e le sue emozioni sono gli stessi di tantissimi, anzi troppi, altri cani. In particolare oggi vogliamo farvi raccontare dalla meravigliosa Dea cosa si prova a non avere più una casa e a non avere qualcuno che si prenda veramente cura di te. Lasciamo quindi la parola alla nostra amica pelosa.

«Ciao a tutti, il mio nome è Dea e le mie amiche di compagne di branco mi hanno chiesto di raccontarvi la mia storia quindi eccoci qui.

Sono nata circa sei anni fa e la mia mamma si è presa molto cura di me, mio padre invece non l’ho mai conosciuto. Un giorno un grosso bipede spennacchiato è venuto a prendermi, ha scelto proprio me tra tutti i miei fratelli, diceva che avrei giocato tanto con i suoi figli.

Ho vissuto diversi anni nel loro prato verde, all’inizio i bambini passavano tanto tempo con me a giocare anche se non sempre era divertente avere a che fare con loro io li amavo tanto. Poi piano piano la loro presenza è stata sempre più scarsa e io sono diventata un cane adulto. I momenti di gioia delle mie giornate erano quelli in cui li vedevo passare nel rientrare a casa.

Poi sono iniziati i periodi che passa ogni cagnolina in cui inizi ad avere voglia di avere dei cuccioli e in quel periodo veniva a trovarmi il cane dei vicini.

Ho visto la mia pancia gonfiarsi diverse volte, diverse volte ho visto nascere delle piccole palle di pelo che però, regolarmente, mi venivano portate via dal grosso bipede. Inutile dirvi che ogni volta è stato straziante, non ho mai saputo che fine facessero i miei cuccioli e ogni volta li ho disperatamente cercati per giorni senza successo finché non mi costringevo a farmene una ragione e tornavo alla mia routine di costante e spasmodica attesa di una coccola e un po’ di attenzioni.

Tutto questo è accaduto diverse volte fino all’ultima in cui dopo aver portato via i miei cuccioli il bipede mi ha portato in macchina in un posto nuovo, verdeggiante, lontano da casa, mi ha fatto scendere dalla macchina e mentre io esploravo i dintorni con il mio bel tartufone nero, lui ha voltato la macchina e se n’è andato. Ho sperato tanto di vederlo tornare e ho anche cercato tanto il suo cono d’odore per ritrovarlo ma non ho avuto successo, così ho girato in quel posto verdeggiante per giorni finché un altro bipede spennacchiato non mi ha avvicinato (è stato bello avere di nuovo le attenzioni di un bipede) che mi ha chiuso in un capanno buio, freddo e umido. Lui veniva ogni giorno a trovarmi, a portarmi la pappa e a farmi qualche coccola, mi sentivo molto sola nello scorrere delle mie giornate. Nel frattempo mi sono ammalata, avevo le mammelle gonfie e mi facevano male.

Un giorno una signora è passata davanti al capanno e io ho cercato in tutti i modi di convincerla a farmi uscire e a tenermi un po’ di compagnia. Non mi ha fatto uscire ma qualche giorno dopo ho conosciuto Teodora insieme ad altre persone, tutte vestite come lei. Dopo aver parlato con il bipede che portava il cibo ogni giorno ed essersi presentate come Guardie zoofile Enpa mi hanno caricata su una macchina e mi hanno portata da una nuova umana: Monica. Monica e Teodora mi hanno detto che si sarebbero prese cura di me e lo hanno fatto davvero, mi hanno curato e ho finalmente iniziato a sentirmi meglio. Ho vissuto per qualche tempo in un box, asciutto e pulito e Monica, la mia nuova amica bipede rossa, mi faceva uscire tutti i giorni e io passavo quel tempo in cerca di cibo e coccole (Adoro il cibo!!).

L’altra mia amica Teodora mi ha portata da un signore vestito in camice bianco, in quel posto ho fatto un sonnellino e quando mi sono svegliata avevo un po’ male alla pancia ero un po’ spaesata ma Teodora mi ha detto che lo hanno fatto per il mio bene e che da lì a poco sarei stata meglio. E così è stato! In pochi giorni è andata meglio, le mie giornate hanno iniziato a scorrere serenamente tra un pasto e l’altro (vi ho già detto che adoro mangiare?) e le coccole di Monica. Ogni tanto Monica e Teodora mi portavano nuovi umani da conoscere e qualche volta mi sono pure illusa che sarebbe stata la volta buona che avrei trovato un umano tutto per me.

Monica e Teodora hanno raccontato a queste persone la mia storia e hanno ogni volta sottolineato quanto fossi speciale e solare nonostante tutto. In effetti, diciamocelo, sono proprio una ragazza simpatica!

Finché non è giunto finalmente il giorno della mia svolta, il giorno in cui tutto è cambiato e ho conosciuto Linda la mia nuova compagna di vita. È stato amore a prima vista tra noi e dopo avermi conosciuta Linda è venuta a prendermi e mi ha portato in quella che adesso è la nostra casa, dove c’è un bellissimo e comodo divano dove io e lei ci scambiamo tanto affetto, ogni giorno c’è per me una pappa buonissima (ah, come amo il cibo!). Io e Linda viaggiamo insieme e facciamo un sacco di giri e esperienze interessanti e mi ha promesso che passerò tutta la mia vita con lei. Ragazzi, che dire, sono proprio una quadrupede fortunata!

Ah, le mie amiche di compagne di branco dicono di ricordarvi che al mondo ci sono ancora troppi box pieni di cani meno fortunati di me che stanno ancora aspettando che arrivi la loro Linda… Bene, questo è tutto credo, mi è venuta una fame… Ciao a tutti!”

Ringraziando Dea per la sua magnifica storia e per il suo racconto vorremmo mandare anche un ringraziamento sentito a Teodora Campanini e a tutte le guardie zoofile Enpa che ci hanno prestato e raccontato la storia di questo splendido cane e che ogni giorno spendono tanto tempo, ed energie per salvare altri cani come lei. Un grazie speciale anche a Monica Codega, una delle volontarie del nostro cuore, che mette un sacco di passione nell’accudire sia i cani degli altri che i cani di nessuno come lo è stata Dea. Grazie anche a Linda Carlini che ha visto la splendida luce di questo essere speciale e ha scelto di accoglierla!

Un altra cosa che riteniamo molto importante da sottolineare è che Dea è un cane fortunato sia perchè ha trovato Linda ma anche perché è riuscita sempre ad affrontare tutti i suoi momenti bui con la coda in movimento e la positività del sue essere speciale; purtroppo capita spesso che i cani che subiscono abbandoni e delusioni di questo tipo subiscano danni emotivi molto più impegnativi da superare… Ma questo forse ve lo racconteremo meglio nella prossima puntata.

