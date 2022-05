Sos per Morgana: chi le trova una casa?

FIDENZA

Non è una cucciola, anzi ha i suoi annetti e pochi denti in bocca. Morgana è una gattina molto tranquilla e davvero speciale e si cerca per lei un’adozione.

Sgranocchia le crocchette ma predilige il patè di pollo.

Si accontenta di un posticino sul divano e ha un grande bisogno di tranquillità e serenità: se li merita tanto.

Non si conosce il suo passato ma di sicuro si pensa non sia stato roseo.

Per Morgana si cerca un contesto tranquillo, in casa, dove possa trascorrere il resto della sua vita amata e coccolata.

Per adozione e informazioni:

338- 5436162