Emergenza gatti abbandonati: cosa fare se si trova un cucciolo

In città e in provincia è ancora «emergenza gatti abbandonati». Figli di gravidanze indesiderate, lasciati in cartoni o sacchetti per strada o vicino ai cassonetti, spesso si tratta di cuccioli talmente piccoli che, se non soccorsi e accuditi, morirebbero di fame, di sete e di freddo. Nonostante il caldo di questi giorni, infatti, i gattini di pochi giorni non hanno la capacità di regolare la temperatura e, per salvarli, servono accortezze particolari.

Ma quali sono le cose da fare se si trova un gattino di pochi giorni? La prima è capire se nei paraggi ci sia la sua mamma: nessuno può occuparsene come lei, anche se agli occhi umani può sembrare che il piccolo sia in difficoltà. Se è evidente invece che si tratta di un abbandono, la velocità può fare la differenza. La prima cosa da fare è mettere il cucciolo ad una temperatura di 38-39 gradi.

Fino ai 30 giorni un gattino non è infatti in grado di regolare la temperatura corporea. Mai mettere il gattino vicino ad un termosifone: servono una borsa dell’acqua calda (avvolta in un asciugamano per evitare scottature), una coperta, una cesta con i bordi alti e sufficientemente grande per lasciare al gattino possibilità di spostarsi dal calore e dei panni morbidi. Mettete la fonte di calore sul fondo della cesta, coprite con i panni e sistemate l’ultimo in modo che il gattino possa infilarsi tra le sue pieghe.

Una volta che il gattino risulta caldo e vitale, è ora di dargli da mangiare. Non va usato assolutamente il latte vaccino: il lattosio può infatti essere fatale. Munitevi di biberon, o di una siringa, e di latte in polvere per cuccioli (si trova in farmacia, nei negozi di animali e in alcuni ipermercati) ricostruito secondo le istruzioni. La temperatura ideale è di 38 gradi. Preparato il biberon mettete una mano sotto la pancia del gatto, inclinatelo con la testa in alto e infilate la tettarella tra le labbra lasciando che succhi da solo. Se non succhia, prendete una siringa senza ago e versate il latte goccia a goccia sulla lingua accertandovi che deglutisca.

Non spruzzate mai il latte in bocca: il rischio è che il latte finisca nei polmoni. Fino ai 15 giorni di vita un gattino va alimentato ogni 3 ore circa, ogni 4 ore tra i 15 e i 20 giorni, ogni 5 ore tra i 20 e i 30, naturalmente anche di notte. Non aspettate che si svegli da solo per nutrirlo: attendere troppo tra un pasto e l’altro può causare ipoglicemia, il gattino collassa e non reagisce più. Qualora dovesse capitare, tenete il micino al caldo e correte dal veterinario. Dopo ogni «poppata» è necessario provvedere ai suoi «bisognini»: prendete un batuffolo di cotone inumidito con acqua tiepida e strofinatelo leggermente sui genitali e sull’ano finché non fa cacca e pipì. Se i vostri tempi non vi permettono di rispettare gli orari della pappa, contattate una delle tante associazioni del territorio: tutti i volontari saranno a vostra disposizione per darvi consigli utili e gestire al meglio la situazione.