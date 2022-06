Estate per cani e gatti

Cari compagni di branco, nel mese di maggio abbiamo avuto un anticipo di quello che probabilmente dovremo aspettarci quest’estate: temperature alte, umidità da giungla e sole battente!

Perciò anche quest’anno, nella rubrica estiva, i consigli che vi daremo saranno indirizzati a far vivere a voi e ai vostri pet una estate il più possibile al riparo da urgenze mediche! Per questo ci siamo avvalse del prezioso aiuto della dottoressa veterinaria Amanda Pellegri.

Inizio con un piccolo elenco dei «must» primaverili ed estivi per quel che riguarda la sicurezza dei vostri gatti, cani (ma anche furetti, conigli, cavie ecc ecc) e nostra, perché forse essere ripetitivi in questo campo non è poi così sbagliato.

Profilassi per parassiti esterni come pulci, zecche, pappataci: usate il prodotto che fa al caso vostro, ne esistono di tutti i tipi, consultatevi con i vostri veterinari di fiducia per scegliere il più efficace, ma non dimenticatelo! Negli ultimi anni vediamo infestazione da pulci anche nei mesi invernali... Vi consiglio caldamente di non sospenderli mai!

Piccola nota sulla tenacia che abbiamo riscontrato quest’anno nelle zecche: date in tutti i casi una bella controllata ai vostri animali prima di rientrare in casa, spesso e volentieri qualcuna riesce a superare la barriera degli antiparassitari.

Profilassi per filariosi cardiopolmonare: se non avete ancora provveduto è il momento per farlo, le zanzare sono attive da qualche settimana. Anche qui sarà il vostro veterinario di fiducia a consigliarvi la strategia più indicata e a fare eventualmente un test per verificarne l’efficacia di anno in anno.



I consigli per sopravvivere alla canicola sono principalmente dettati dal buon senso, ma alcune situazioni che ci sembrano sicure possono invece essere pericolose per i nostri pet, quindi vi facciamo un piccolo elenco che riguarda soprattutto i pet che escono di casa.

Ricordate di prestare particolare attenzione al caldo con cani e gatti brachicefali (quelli col muso schiacciato per intenderci), questi animali utilizzano la dispersione attraverso le vie aeree per raffreddarsi e avendo le canne nasali più corte e contorte il processo risulta meno efficiente.

Non fateli uscire nelle ore più calde della giornata: la passeggiata del cane sarà limitata solo a cacca e pipì sotto casa. Le passeggiate più lunghe vanno fatte al mattino presto e alla sera tardi quando le temperature sono più basse.

Inoltre l’attività fisica, quando fa molto caldo, può essere pericolosa, predisponendo i cani ai colpi di calore!

Abbondante acqua fresca a disposizione. L’acqua fresca è sinonimo di acqua pulita cambiata anche più volte nell’arco della giornata, non vuol dire acqua fredda, quella non va bene per i nostri animali, lo specifichiamo perché ci è capitato di sentire alcuni proprietari che davano acqua ghiacciata al cane!!

Se in casa il termostato comincia a segnare temperature alte con umidità insopportabile anche per noi, il consiglio è quello di lasciare acceso il deumidificatore (migliore rispetto all’aria condizionata fredda), in alternativa potete lasciare un ventilatore acceso. Quando scegliete quest’ultimo ricordatevi che deve essere messo in sicurezza per evitare che gli animali si facciano male e noi vi consigliamo le torrette senza pale.

Esistono in commercio anche tappetini rinfrescanti che potete usare al posto delle cucce in tessuto, li consigliamo anche per i viaggi in auto o come tappetino per il kennel.

Per chi ha cani che stanno in uno spazio esterno, magari quando non siete a casa, è fondamentale garantirgli uno spazio ombreggiato e in un punto ventilato. Acqua a disposizione sempre, che non possano rovesciare. Questo vale anche per i gatti.

Per aiutare i cani a rinfrescarsi si possono usare vasche rigide piene d’acqua (altezza minima, giusto per sdraiarcisi dentro o bagnarsi le zampe, non ci devono nuotare).

Parlando di viaggi in auto, anche qui è necessario garantire una buona ventilazione nell’abitacolo, usando anche aria condizionata, non mettere i trasportini dove batte il sole e usate tendine ombreggianti (come per i vostri bambini).

Se il viaggio dura qualche ora o molte ore è importante fare soste numerose per far bere gli animali e fargli fare i loro bisogni in sicurezza.

Non lasciate assolutamente gli animali in auto incustoditi anche per una sosta volante e anche se avete lasciato il finestrino abbassato di due dita, il rischio è il colpo di calore causato da temperatura e umidità alte!

Se il lungo viaggio vi ha portato in vacanza ecco alcune accortezze da tenere per il soggiorno marino.

Solo una piccola percentuale di cani starà volentieri in spiaggia con voi nei mesi estivi, la stragrande maggioranza sta molto meglio in appartamento al fresco dell’aria condizionata (i brachicefali soprattutto!). Le passeggiate saranno limitate alle ore più fresche della giornata in questo caso.

Per quelli che verranno in spiaggia con voi è importante garantire sempre ombra, accesso all’acqua da bere, a una doccetta per rinfrescarsi o al mare per bagnarsi. Ricordatevi di togliere il sale e la sabbia a fine giornata.

Se invece andrete in montagna al fresco e a fare qualche escursione a piedi, portate con voi abbondante acqua per farli bere e per bagnarli, se nel percorso ci saranno punti soleggiati.

Vi lasciamo con un ultimo accorgimento che riguarda i cani e i gatti a pelo lungo o lanoso (husky, pastori svizzero, gatti persiani e tanti altri), se vi danno l’impressione di avere un caldo soffocante, sappiate che non è così e non vanno assolutamente tosati d’estate, il loro pelo funziona da isolante termico, permettendogli di patire meno il caldo. Potete spazzolare, toelettare ma non tosare.

