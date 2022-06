Il coniglio non è un animale per bambini: molto amato ma anche troppo spesso vittima di abbandono

Bentornati cari Compagni di Branco! Sono Anastasia, volontaria referente dell'Enpa di Parma per gli animali esotici, nonché studentessa di Medicina veterinaria e da oggi entro a far parte anch'io di questo bellissimo team. Oggi vorrei parlarvi del coniglio, animale domestico non convenzionale (Nac) anche classificato come esotico, molto diffuso in Italia (pensate che si trova al terzo posto dopo il cane ed il gatto!), ma anche vittima di abbandono ed ignoranza riguardo alla sua gestione ed alla sua etologia.

Forse non tutti sanno che: il coniglio non è un animale per bambini.

Il suo aspetto tenero e buffo fa innamorare i bambini (e non solo!) e per questo spesso diventa uno degli animali eletti come regalo per i più piccoli. Premesso che nessun animale dovrebbe essere considerato un regalo e che il suo ingresso in famiglia è bene che sia frutto di una scelta consapevole e ben ponderata da tutti i membri, ricordatevi che il coniglio in natura è una preda e, come tale, è sempre in allerta, non ama i rumori forti di cui ha molta paura, né essere preso in braccio o costretto. Un bambino, soprattutto piccolo, tenderà ad usare un tono di voce alto che spaventa molto il coniglio, avrà voglia di abbracciarlo, di prenderlo in braccio, rischiando di far cadere l'animale il cui scheletro è molto delicato e fragile, provocandogli, come troppo spesso accade, delle gravi fratture ossee, anche mortali. Per queste ragioni il ruolo di un adulto è fondamentale per educare e guidare i bambini al corretto approccio ed interazione con questo meraviglioso animale che non ha nulla in meno di un cane o di un gatto.

Ma iniziamo a parlare nel dettaglio del coniglio e delle sue necessità.

Alimentazione

Il coniglio è un erbivoro stretto, ciò vuol dire che la sua alimentazione corretta e naturale è rappresentata da verdura fresca, erba e fieno. La verdura può essere somministrata una o due volte al giorno senza esagerare nelle quantità, per intenderci un pugnetto per volta va più che bene, mentre il fieno deve essere sempre presente in quantità illimitata.

Questo perché i denti dei conigli non smettono mai di crescere e la masticazione del fieno ne permette un continuo consumo, senza contare che, fattore non meno importante, l'apporto di fibra è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema gastro-intestinale e la salute generale di questo animale.

È possibile dare come premio ogni tanto, o come integrazione alimentare, dei cilindretti di erba compressa chiamati «pellet» purché non contengano né cereali, né semi nella loro composizione.

«Ma mia nonna/cugina/vicina di casa ha sempre dato pane secco, cereali e semi ai conigli e sono sempre campati».

Sarebbe interessante capire quanto e come sono vissuti questi animali? L'aspettativa di vita di un coniglio oggi è intorno ai 10-12 anni, ma un'alimentazione scorretta porta a gravi problemi dentali e relativi ascessi, fermentazioni gastro-intestinali, blocchi intestinali e morte.

Purtroppo la maggior parte dei mangimi e snack in vendita nei supermercati e nei negozi per animali è nociva.

Affidatevi sempre e solamente alle indicazioni di un veterinario specializzato in animali esotici o delle associazioni che si occupano di questi animali per l'alimentazione e la corretta gestione del coniglio.

Gestione

Non mi stancherò mai di ripetere che il coniglio deve vivere libero 24 ore su 24. La gabbia si può lasciare sempre aperta, meglio senza sportellino, come tana o lettiera e, se volete limitare lo spazio in cui ha accesso il vostro amico, potete utilizzare dei recinti che troverete in vendita su internet ed in negozi molto forniti. Il loro utilizzo risulta molto comodo sia per l'animale che in questo modo non viene costretto ad un piccolo spazio, sia per noi umani in quanto costituisce una soluzione dinamica oltre che, solitamente, più economica di una gabbia. Il coniglio è un animale estremamente pulito e inodore; più volte durante la giornata lo potete osservare pulirsi il manto meticolosamente, spesso anche dopo averlo coccolato (bleah! Che schifo l'odore di umano!). Per quanto riguarda i bisogni è possibile abituarlo all'uso della lettiera dato che tende a sporcare sempre in un solito punto. Per abituarlo basterà raccogliere, le prime volte, le sue deiezioni e metterle in una cassetta, come quelle dei gatti, preferibilmente lì dove ha sporcato e premiarlo quando gliela vedrete usare. Vi consiglio anche di posizionare il porta fieno sopra alla cassetta, poiché i conigli tendono a fare i propri bisogni mentre mangiano.

Molto spesso potrete notare un cambio di comportamento del vostro amico peloso intorno ai 5-6 mesi di età; il nostro pet potrebbe iniziare infatti a lasciare urina e feci in giro per segnare il territorio. Questo cambiamento corrisponde all'inizio della pubertà ed in questa fase, il vostro tenero coniglietto potrebbe trasformarsi in un «lupo mannaro» diventando molto nervoso, aggressivo e, talvolta, mordace. Cosa fare a questo punto? Sicuramente la soluzione non è trovargli un'altra casa, relegarlo sul balcone, o ancora peggio lasciarlo al proprio destino in un parco. Potete infatti rivolgervi al veterinario specializzato in animali esotici che avete scelto, e fissare la sterilizzazione. Per le femmine questo intervento rappresenta una pratica quasi salva vita, dato che l'80% delle coniglie femmine non sterilizzate va incontro a tumori uterini maligni dopo il primo anno di età. Nel maschio l'incidenza tumorale ai testicoli è più bassa, anche se comunque presente e la sterilizzazione risulta una pratica che gli permette di vivere serenamente. Un maschio non sterilizzato continuerà instancabilmente a farvi la corte, a marcare in giro, a spruzzarvi la propria urina addosso ed a mantenere un atteggiamento aggressivo nei confronti di persone ed animali per la frustrazione di non poter soddisfare un forte bisogno, notoriamente tipico dei conigli, ovvero quello di accoppiarsi spesso. Non abbiate paura di prendere questa decisione, la sterilizzazione è ormai una pratica di routine con rischi molto bassi se eseguita da un veterinario specializzato in animali esotici aggiornato ed è indispensabile a garantire al coniglietto il suo benessere psico-fisico.

Una casa a prova di coniglio

Il coniglio è un animale molto tenace: se si mette in testa una cosa non ci sarà rimprovero che lo inibirà dal portare a termine il suo piano. Questo vale anche per i guai che può combinare in casa. Per questo è necessario essere consapevoli del fatto che con il suo arrivo dovrete riorganizzare gli ambienti per preservare mobili ed altri oggetti da un eventuale rosicchiamento, sollevare da terra o mettere all'interno dei copri-cavi tutti i cavi elettrici ed eliminare dalla sua portata carica batterie, auricolari etc. Se avete dei balconi, sarà necessario coprire le inferriate con una rete per impedire eventuali drammatici incidenti e proteggere o spostare le piante che, con molta facilità, diventeranno un pasto molto gradito al vostro amichetto.

Costi di mantenimento e cure periodiche

Nel quotidiano mantenere un coniglio non risulta particolarmente costoso. Le cose cambiano nel caso in cui il vostro amico si ammali, poiché, mediamente, le prestazioni di un veterinario specializzato in animali esotici sono parecchio più costose di quelle di un veterinario che si occupa di cani e gatti. È bene comunque considerare delle spese sanitarie di base.

Esame delle feci: indispensabile soprattutto se acquistate il coniglietto poiché presenta spesso dei parassiti intestinali chiamati coccidiche sono causa di diarrea e rapida morte.

Vaccinazione annuale: già a partire dai 2 mesi, età minima in cui il coniglietto può essere separato dalla mamma, è possibile eseguire un vaccino trivalente che protegge il vostro amico da 3 malattie mortali: la Mixomatosi (trasmessa dalle zanzare) e Mev (malattia emorragica virale) 1 e 2 trasmessa da conspecifici infetti o da oggetti infetti come le scarpe.

Sterilizzazione della cui importanza vi ho già parlato.

Se invece dell'acquisto optaste per adottare un coniglio da un'associazione, solitamente vi verrà affidato un animale che è già stato sottoposto a ciò che vi ho elencato sopra.

Perché quindi scegliere il coniglio come animale domestico?

Il coniglio è un animale molto sensibile ed indipendente: impara il suo nome, ma decide lui se venire o meno, allo stesso tempo, essendo estremamente sociale (in natura vive in gruppi) cercherà la vostra compagnia ed instaurerà un rapporto intimo e delicato. Partecipa in tutto e per tutto alla routine casalinga: ve lo ritroverete sempre fra i piedi, sul divano mentre guardate la TV ed anche sul letto ad aspettarvi la sera. Se lasciato solo a lungo soffre molto la solitudine, per questo si consiglia fortemente di prendere un coniglio di sesso opposto con cui formare una coppia nel caso in cui passaste molte ore fuori casa. Essendo un animale preda questo pet rimarrà sempre un po' diffidente e proprio per questo ogni gesto nei vostri confronti sarà un grande segno di fiducia ed una conquista che vi riempirà l'animo di gioia.

