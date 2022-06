Adottiamoli

Thor

Un coccolone di tre anni

3 anni, coccolone, abituato in famiglia, Thor è una rinuncia di proprietà. Ama giocare e passeggiare. No solo giardino e no box. Per info Oipa: 335/445050

Olimpia

Staffordshire di 4 anni

Olimpia è uno Staffordshire bull terrier puro di quattro anni. Sana, in regola con le profilassi sanitarie, attiva e desiderosa di fare. Cerca una famiglia conoscitrice e amante della razza, no altri animali no bambini. Verrà affidata sterilizzata. Per info 366/6163997

Ettore

Il coniglio abbandonato

Abbandonato in un giardino e ferito da un morso di un gatto, Ettore è stato curato e cerca una casa che sia sua per sempre. Nato ad agosto 2021, è già vaccinato. adozioni@enpaparma.it