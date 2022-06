Fidenza, Lucky cerca casa: fra pochi giorni rischia il canile

Appello urgente per il bellissimo Lucky, che rischia di entrare fra pochi giorni al canile. Nonostante il suo nome beneaugurale, adesso ha bisogno di essere adottato. Cinque anni, sterilizzato, chippato, vaccinato e curatissimo. Docile mai aggressivo, abituato a stare all’ aperto, dorme in mezzo alla neve piuttosto che nella cuccia. Si cerca una famiglia che gli voglia solo un sacco di bene. Per info e adozione di Lucky si può contattare il 349-4561759.