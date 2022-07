Gettato nei rifiuti sotto il sole cocente: morto un criceto

Lo hanno gettato nell'immondizia con la sua «casetta» sotto il sole cocente. E' morto così un povero criceto.

«Vicino a un cestino dei rifiuti in via San Bruno ho notato una piccola gabbietta semi coperta da un sacco giallo - racconta la guardia zoofila Teodora Campanini -. E accanto altre borse con rifiuti. La cosa che mi colpisce subito è che c'è ancora un beverino pieno di acqua. Sposto il sacco e vedo che dentro ci sono semi e ciotole. Smuovo per vedere se c'è un animale e sotto al truciolo c'è un criceto morto, vittima della stupidità umana». «Sì probabilmente il criceto è stato ucciso da chi doveva occuparsi di lui - continua -. Perché un gesto così crudele? Perché non contattare un associazione se non lo si vuole più tenere? Perché sperare che un passante se lo porti a casa, condannandolo così a morte certa? L'atto più rispettoso nei confronti degli animali è non averli se non li si può curare». E Lella Gialdi dell'Enpa aggiunge: «Vogliamo pensare al meglio, ossia che chi si è accorto che il criceto era deceduto abbia posizionato il tutto. Ma il fatto che il criceto si trovasse sotto il truciolato come d'abitudine fanno queste bestiole quando riposano fa propendere nel gesto criminale».