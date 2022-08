Adottiamoli: cani e gatti in cerca di casa

Dream

Boxerina dolce



Tre anni, è una boxerina dall’anima dolce ed elegante che cerca una casa e una famiglia che la coccoli e la porti a passeggiare. Per informazioni La Fenice Rescue Boxer Marialaura 348 712 1962 / Emanuela 347 859 9383

Pollyanna

Delusa dall'abbandono

E' una chihuahua nata nel 2014, abituata a vivere in casa e a sporcare sulla traversina. Delusa dall’abbandono, cerca una famiglia che possa amarla per sempre anche se è affetta da epilessia (controllabile con i farmaci). Informazioni via whatsapp al 346 181 6007 Ffl rescue Odv.

Giacomino

Salvato dalla strada

Giacomino è stato salvato dalla strada quando aveva solo poche settimane di vita. Accudito da balie umane, è pronto per riempire di fusa bambini, adulti e anziani. Per info e adozioni: Club Amici Miei 348 888 2098