Cani e gatti in cerca di casa a Parma e provincia

Rubina - Gatta giovane ed educata

Viste la sua buona educazione, Rubina aveva quasi sicuramente una casa. E’ giovane, sterilizzata, affettuosa e abituata alla lettiera e non graffia mobili e divano, ma non ha il microchip. Il mese scorso è stata recuperata a Medesano, vicino ad una pensione per cani dove stazionava da giorni. Per info Associazione 4 Cats 331/6148690

Marlene e Shira - Due splendide boxerine

Sono due sorelle di 5 anni che hanno sempre vissuto insieme e per questo si cerca un’adozione di coppia. Per info La Fenice Rescue Boxer Marialaura 348 712 1962 / Emanuela 347 859 9383 – www.adozioniboxer.it

Adriano - Cucciolo cerca casa

Nato il 10 aprile scorso, si presume possa arrivare ad un peso massimo di 14 chili. Verrà affidato microchippato, vaccinato e sverminato. Per info Zampe alla Riscossa Tel 3387082210 - 3383171552 dopo le 19.