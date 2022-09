Adottiamoli

Camilla

Trovatella dolcissima

Micina trovatella di 7/8 mesi circa, dolcissima e coccolona. I suoi fratellini hanno già trovato casa e lei, nonostante il colore particolare, non è ancora stata scelta da nessuno. Attualmente si trova alla Quiete. Per conoscerla 3397004074

Lollo

Ha tre mesi, in ottima salute

Lollo è stato abbandonato insieme alla mamma e ad altri due fratellini. Recuperato e accudito da volontarie, ora è in ottima salute, ha tre mesi e cerca una casa per sempre. Per conoscerlo: Club Amici Miei 3488882098 oppure 3495357442.

Giustino

Simil labrador microchippato

Cucciolo simil labrador, futura taglia media. Giustino, abbandonato in strada, è stato soccorso e salvato da un volontario, in ferie al Sud. Sarà affidato microchippato, previo colloquio preaffido, contatti nel tempo e firma di modulo affido Enpa. Enpa Parma 3470361628 o adozioni@enpaparma.it