Adottiamoli - Foto

Lucio - Cucciolone affettuoso

Cucciolone di circa 1 anno, ipovedente ma completamente autonomo. E’ esuberante, giocoso e molto affettuoso sia verso gli altri cani che le persone. Di taglia piccola, già sterilizzato, vaccinato, microchippato e testato per le malattie mediterranee. Francesca 347/0186055

Zampa - Gattone molto educato

Zampa è un bel gattone in salute, è castrato, educato alla lettiera e non ha l’abitudine di farsi le unghie su mobili o divani. Dopo 7 anni vissuti in appartamento, si è trovato a dover cercare casa da un giorno all’altro. Cerca una famiglia che non lo lasci più. 4 Cats 331 614 8690