Si è allontanato da casa (zona Panocchia) e non è più tornato, chi l'ha visto?

E' un bel gatto di quasi 11 anni, pelo nero lucidissimo, abituato a vivere in casa ma a trascorrere anche del tempo nei campi attorno (zona Panocchia). E' molto abitudinario: dopo i suoi giri notturni, la mattina presto si presenta sempre a casa. Non è successo così mercoledì. Cosa può essergli successo? Se qualcuno lo ha visto può avvisare la sua famiglia che lo sta cercando ovunque, ma senza esito per adesso? Il riferimento è 331- 6391606.