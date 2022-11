Adottiamoli

BETTY Tranquilla e affettuosa

Betty ha 2 anni, pesa solo 5 kg. Molto tranquilla, affettuosa, abituata alla vita in casa, è vaccinata, microchippata e sterilizzata. Pronta per una nuova vita dopo essere stata abbandonata. Info: Sos Angels 375 5104052



TOBIA Ha otto anni (e un fratello)

Ha 8 anni, è di taglia medio-piccola ed è già microchippato e vaccinato. Equilibrato ed affettuoso, educato in casa e in passeggiata, cerca una famiglia (magari in coppia col fratello Jack). Info: Sos Angels 375 5104052.



JACK Socievole e microchippato

Ha 8 anni, è di taglia medio-piccola (anche se un po’ in sovrappeso) ed è microchippato e vaccinato. Affettuoso e socievole. Info: Sos Angels 375 5104052.