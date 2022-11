Avvistato un gatto selvatico a Felino - Video

Il lettore Lorenzo invia questo video su un gatto che ha ripreso nella zona di Felino. "Ho avvistato il gatto selvatico che sembra proprio quello di cui parlava la Gazzetta qualche giorno fa - dice il lettore - a Felino in via Giuseppe di Vittorio, giovedì mattina in un giardino di un abitazione, sembrava quasi spaventato, mi guardava e muoveva la coda, esemplare bellissimo".

Il gatto selvatico europeo è un animale rarissimo e le immagini catturate da una fototrappola posizionata all’interno del Parco del Frignano hanno fatto il giro del web. La notizia è stata salutata festosamente dagli studiosi di biodiversità, visto che i filmati in cui compare questo gatto sono veramente pochissimi, ma la maggior parte dei lettori è rimasta un po’ perplessa dallo strano risalto dato ad un sorianino tigrato.

Per il momento, nel Parmense la presenza non è stata ancora provata. «E’ una specie molto elusiva di cui si conoscono poco le abitudini e questo rende più difficile capire dove posizionare le fototrappole. Il fatto che siano stati fotografati degli ibridi lascia pensare che alcuni esemplari vivano anche sul nostro territorio ma non abbiamo ancora prove ufficiali».

Tigrato, coda dalla punta nera e con anelli neri staccati tra loro, punta del naso rosa, striscia dorsale nera non continua, due striature sulla nuca e quattro tra gli occhi sono i suoi «segni» caratteristici, e devono essere tutti presenti.