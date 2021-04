Comunicato Stampa: CRV - Pro loco, approvato bando 2021 a sostegno attività

Pro loco: Commissione approva bando 2021 a sostegno attività (Arv) Venezia 14 apr. 2021 – Le attività delle 521 pro loco attive in Veneto potranno contare quest'anno su 290 mila euro di contributi regionali. È quanto prevede il bando regionale 2021 a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale ed enogastronomica del Veneto delle Pro loco, proposto dalla Giunta e approvato a maggioranza dalla commissione Cultura e Turismo del Consiglio veneto, presieduta da Francesca Scatto (ZP).Potranno concorrere ai contributi regionali le Pro Loco in forma associata, cioè i 7 Comitati provinciali (sostegno fino a 30 mila euro) e i 43 Consorzi (fino a 10 mila euro). Confermata anche la funzione promozionale e culturale delle iniziative della Pro loco: il 20 per cento della spesa dei progetti promossi dalle forme associative dovrà essere destinato a valorizzare gli “attrattori culturali, naturali e ambientali” del territorio, come le ville venete, i parchi, le rievocazioni storiche, manifestazioni culturali ed eventi teatrali. Lo scorso anno la dotazione finanziaria del sostegno regionale era stata di 390 mila euro. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

