Comunicato Stampa: Agcm sanziona Poltronesofà, U.Di.Con.: “La promozione è scaduta per davvero"

Roma, 16/04/2021 – “L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione da un milione di euro a Poltronesofà a seguito di diverse campagne pubblicitarie ritenute ingannevoli nei confronti dei consumatori – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell'U.Di.Con. Denis Nesci – ci riteniamo soddisfatti di aver partecipato attivamente a questo procedimento in quanto i diritti dei consumatori non possono essere lesi e devono essere sempre tutelati. Le criticità degli spot, emerse in sede Antitrust, sono molteplici e riguardano aspetti fondamentali delle offerte: l'entità degli sconti, i prodotti oggetto delle offerte e la durata temporale delle promozioni. Sotto questo punto di vista – continua Nesci - è emerso persino l'utilizzo non corretto di offerte “a termine”, che in realtà avrebbero avuto l'unico effetto di affrettare il consumatore all'acquisto, privandolo così del tempo necessario per prendere una decisione consapevole. Le aziende devono promuovere le loro offerte in maniera chiara: piuttosto che slogan esagerati, deve essere chiaro quali sono i prodotti in offerta, qual è lo sconto e quando scade l'offerta. Il consumatore deve avere il diritto a orientarsi sulla base di questi presupposti, ovvero informazioni chiare e trasparenti, anche quando si tratta di promozioni. Il consumatore non deve diventare uno strumento per appianare scadenze contabili, bisogna essere trasparenti nell'offrire “opportunità commerciali”. Ci auguriamo che la condanna sia, da questo punto di vista, da monito per tutto il mercato: come è emerso, U.Di.Con. è pronta a vigilare e a fare la sua parte” – conclude Nesci. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UDICON

© RIPRODUZIONE RISERVATA