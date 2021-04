Comunicato Stampa: CCNL, finalmente al via le trattative

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, abbiamo ricevuto la convocazione dall'ARAN per l'apertura della trattativa sul rinnovo del CCNL 2019-2021. Il primo incontro è fissato per il 29 aprile alle ore 15.00 in modalità online.Attendevamo con impazienza questa notizia. È giunto il momento di verificare con i fatti la reale volontà del Governo di mantenere fede ai principi e agli impegni assunti nel Protocollo del 10 marzo.La delegazione della Uilpa, insieme a quelle degli altri sindacati, tratterà con l'Aran nel pieno interesse dei lavoratori e dei cittadini.Vi terremo costantemente aggiornati.Sandro Colombi, Segretario generale UilpaRoma, 20 aprile 2021 La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UILPA

