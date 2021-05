Comunicato Stampa: Sandro Colombi (Uilpa). Va superata l'anacronistica gestione dell'Agenzia delle Entrate

Di recente l'Agenzia delle Entrate ha creato la Divisione Risorse e la relativa posizione dirigenziale, il Capo Divisione Risorse. L'intento è quello di migliorare la gestione del personale, delle risorse materiali, dell'organizzazione delle strutture e così via.A oggi questo obiettivo non è stato raggiunto. Al contrario, in netta controtendenza col Patto per l'innovazione e la politica di assunzioni nella pubblica amministrazione da parte del Governo, l'Agenzia appare orientata a tagli e ridimensionamenti vecchio stile continuando a perseguire obiettivi di cassa.Nel dettaglio:Potremmo aggiungere altre perle a questo elenco. Ma quanto detto basta e avanza per fotografare l'anacronistica gestione dell'Agenzia delle Entrate. Poiché la misura è colma, la Uilpa si attiverà in tutte le sedi competenti per portare l'Agenzia delle Entrate nel nuovo millennio vista che la sua dirigenza è ferma agli anni '90 del secolo scorso. Sandro Colombi, Segretario generale UilpaRoma, 5 maggio 2021 La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UILPA

© RIPRODUZIONE RISERVATA