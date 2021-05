Comunicato Stampa: Nuovo tipo di leucemia acuta identificato da ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia

Il gruppo di ricerca coordinato dalla Professoressa Cristina Mecucci, Ordinario di malattie del sangue del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, ha identificato un nuovo tipo di leucemia acuta, denominata BCL11B-a, ad indicare l'attivazione del gene BCL11B, grazie ad un progetto di ricerca sviluppato presso i laboratori del Centro di ricerca emato-oncologico (CREO). I risultati dello studio sono pubblicati su Blood, la prestigiosa rivista scientifica di riferimento della ricerca in ambito ematologico. L'identificazione di questa nuova malattia leucemica è stata resa possibile grazie all'impiego integrato di numerose tecnologie di indagine del genoma che la Professoressa Mecucci ha introdotto presso l'Ematologia dell'Università degli Studi di Perugia, nell'ottica di una costante innovazione nei Laboratori CREO, con l'obiettivo di garantire una diagnosi precisa ai pazienti affetti da malattie ematologiche, incluse le forme più rare. Anche per la diagnosi di questa nuova leucemia è stato creato un test diagnostico validato sulla base di casi studio provenienti da molti centri Italiani e Europei. Questo nuovo successo contribuisce a perfezionare il potenziale diagnostico e terapeutico a disposizione dei pazienti ematologici. “Sono particolarmente orgogliosa per questo successo per il quale è stata molto importante la passione e la competenza di Danika Di Giacomo, una giovane ricercatrice della nostra Università” ha sottolineato la Professoressa Mecucci. Nella foto da sinistra: Valentina Pierini, Martina Moretti, Paolo Gorello, Silvia Arniani, Cristina Mecucci, Danika Di Giacomo, Roberta La Starza, Caterina Matteucci, Fabrizia Pellanera.Di Giacomo, D., La Starza, R., Gorello, P., Pellanera, F., Kalender Atak, Z., De Keersmaecker, K., Pierini, V., Harrison, C.J., Arniani, S., Moretti, M., Testoni, N., De Santis, G., Roti, G., Matteucci, C., Bassan, R., Vandenberghe, P., Aerts, S., Cools, J., Bornhauser, B., Bourquin, JP., Piazza, R., Mecucci, C,. (2021) 14q32 rearrangements deregulating BCL11B mark a distinct subgroup of T and myeloid immature acute leukemia. Blood, 2021 Apr 19; blood.2020010510. doi: 10.1182/blood.2020010510 La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

