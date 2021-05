Comunicato Stampa: CRV - Via libera alle nuove norme su classificazione strutture ricettive"

(Arv) Venezia 12 mag. 2021 – Via libera dalla commissione Turismo del Consiglio regionale del Veneto al progetto di legge sulla durata della classificazione per le strutture ricettive: la commissione presieduta da Francesca Scatto (ZP) ha licenziato per l'aula, all'unanimità, le norme che modificano la legge-quadro di settore (lr 11/2013) allungando da 5 a 7 anni la durata delle classificazioni per alberghi, strutture turistiche e centri congressuali. Il provvedimento, che attende ora l'approvazione definitiva del Consiglio, interviene su durata e scadenza delle ‘stelle' di categoria, semplifica le procedure per la richiesta o il rinnovo della classificazione e riduce le sanzioni amministrative nei casi di inadempimento. Relatrice del provvedimento in aula sarà la presidente Scatto. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

